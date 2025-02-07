「2025台灣燈會」在桃園本週搶先試營運！皮卡丘、卡比獸登場，還有6大吉祥物迎新春

新春最大亮點來了！2025台灣燈會已於2/7正式展開試營運，A19光的遊戲場「光臨千塘國」提前揭幕，準備帶給大家最夢幻的光影冒險！這次燈區靈感來自桃園千塘文化，結合創意燈飾與超人氣角色，打造前所未見的沉浸式體驗。最讓人驚喜的是，寶可夢明星皮卡丘與卡比獸也會現身青塘園，陪大家一起熱鬧迎新春！

圖／取自樂遊桃園臉書粉絲團

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想來點獨特的光影體驗嗎？「光臨千塘國」燈區設有八大主題展區，等你來探索！不論是站在《歡迎光臨千塘國》燈光環境中留下閃耀合影，還是偷偷觀察《驚見！塘緣卡比獸！》裡慵懶熟睡的卡比獸，都充滿驚喜與趣味。還有《穿越幻境》特設寶可夢主題紀念相卡機，讓粉絲拍下專屬回憶！其他展區如《好彩桃》、《桃獸》、《澆灌果實海》等，則將桃園特色與燈光藝術完美結合，既好玩又超好拍！

圖／取自樂遊桃園臉書粉絲團

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2025年適逢乙巳蛇年與雙立春，燈會更特別打造《奇遇巨獸》AR體驗區，讓你親自探索神秘燈光生物，感受未來感滿滿的互動樂趣！此外，今年燈會還推出六大超萌吉祥物，包括代表青塘園的「毛毛」、活力四射的「糖塘」、帥氣的「籠龍」等，每位都擁有桃園獨特元素，等著和讀者一起大玩特玩！

圖／取自樂遊桃園臉書粉絲團

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2025台灣燈會桃園站將以雙展區模式登場，A18主燈展演場與A19光的遊戲場同步點亮夜空！燈會期間為2月12日至23日，A19展區將於2月7日試營運，搶先帶來滿滿驚喜！快號召親朋好友，一起來這場夢幻燈光派對，更多活動詳情記得鎖定官方網站與「樂遊桃園」粉絲專頁，不要錯過這場光影饗宴吧。