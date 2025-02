達美Delta One Lounge 2025年進駐西雅圖 奢華登機新體驗

達美航空再度以高品質服務,進軍高端商務旅客市場,預計於2025年夏季在西雅圖塔科馬國際機場開幕全新「Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室」,為精英旅客打造無與倫比的服務體驗。這座尊榮級貴賓室將成為西雅圖首座Delta One Lounge,也象徵達美航空正式邁向更高端的服務標準,搭乘達美台北—西雅圖航班的旅客,日後可體驗新的貴賓室服務。

尊榮體驗再升級 打造極致奢華候機空間

達美航空的Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室,提供高端的專屬服務,為旅客提供卓越奢華的旅遊休憩空間及備受尊榮的溫馨禮遇。此座全新貴賓室佔地近11,000平方英尺(約309坪),不僅空間寬敞,更設有戶外露台,讓旅客在登機前能夠悠閒地俯瞰雷尼爾山的壯麗景緻。

值得一提的是,至臻商務艙貴賓室將位於即將開幕的第2座「達美飛凡貴賓室Delta Sky Club」頂樓,鄰近A航廈的11號登機門,與全新14,000平方英尺(約393坪)的達美飛凡貴賓室相輔相成,進一步提升西雅圖機場的旅客休憩體驗。

Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室,為旅客提供卓越奢華的旅遊休憩空間及禮遇。(圖片提供=達美航空)

達美航空擴展頂級貴賓室版圖

隨著Delta One Lounge的規模擴展,達美航空正加速佈局高端貴賓室的版圖。目前,Delta One Lounge已在紐約甘迺迪機場(JFK)、洛杉磯國際機場(LAX)和波士頓洛根國際機場(BOS)等3處登場,提供美東至美西的尊榮候機體驗。而西雅圖將成為全美第4座擁有Delta One Lounge的機場,進一步鞏固達美航空在高端市場的領導地位。

尊榮服務的Delta One Lounge之外,達美航空廣受好評的「達美飛凡貴賓室Delta Sky Club」2025年也有新計劃。達美航空計畫在西雅圖與美國北卡羅來納州的夏洛特道格拉斯國際機場(CLT),打造全新面貌的達美飛凡貴賓室,並同步擴建邁阿密國際機場(MIA)與紐約拉瓜地亞機場(LGA)的貴賓室設施,以滿足日益增長的精英旅客需求。

