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氣溫一路下滑…北市「這2區」周六最低溫恐跌破8度 陽明山降雪率曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市災防辦提醒，預估自明天周五至10日周一，為寒流影響最顯著時段，台北市區低溫下探10度、局部地區甚至可能出現10度以下低溫。據氣象署預報，本周六清晨應是此波寒流氣溫最低時候。本報資料照片
北市災防辦提醒，預估自明天周五至10日周一，為寒流影響最顯著時段，台北市區低溫下探10度、局部地區甚至可能出現10度以下低溫。據氣象署預報，本周六清晨應是此波寒流氣溫最低時候。本報資料照片

從明天起受到寒流影響，氣溫開始再度一路下滑，北市災防辦提醒，預估自明天周五至10日周一，為寒流影響最顯著時段，台北市區低溫下探10度、局部地區甚至可能出現10度以下低溫。據氣象署預報，本周六清晨應是此波寒流氣溫最低時候。

北市災防辦表示，依據氣象署預報資料，本周六清晨應是此波寒流氣溫最低時候，本周六8日上午有短暫雨，整日潮濕寒冷；周日9日起則轉陰時多雲，10日周一晨低溫約11至12℃。

由於此波寒流的潮濕層淺薄，研判陽明山區降雪機率不高，不過文山、南港等近山區的局部平地有出現8℃以下低溫機率，因此民眾一定要做好禦寒保暖的準備。

北市災害防救辦公室也已經通知相關局處，加強七大防寒因應措施：第一，衛生局加強醫療應變體系整備及疾病監控，掌握民眾就診情形，並針對脆弱族群及慢性病患者進行醫衛宣導；社會局啟動年長、弱勢族群及獨居長者的關懷機制，並開放遊民收容所供遊民避寒，必要時請民政局提供相關協助。

另外，社會局及衛生局通報相關老福機構預為因應；第四，產業局加強宣導坡地農作物寒害預防，掌握災害情況；第五，天冷溫差大易造成大樓外牆磁磚因熱脹冷縮效應造成磁磚剝落，年前才發生原民大樓外牆剝落意外事件，建管處加強宣導民眾自主檢查，避免因外牆磁磚掉落造成公共意外。

至於陽明山區因低溫，路面可能會有結冰情形，民眾上山及市府相關單位執行公務時需多加注意；第七，災防辦提醒，由於今天凌晨大安區才發生一家五口一氧化碳中毒意外，消防局加強提醒民眾使用保暖的電器設備、瓦斯熱水器等需特別注意，避免火災、燒燙傷及一氧化碳中毒等情況發生。

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