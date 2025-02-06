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情侶看過來！「台北喜來登」情人節奢華饗宴，雙人套餐3,680元起，爽吃和牛龍蝦，還有住宿優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

迎接西洋情人節，「台北喜來登大飯店」推出浪漫餐飲與住宿方案。2月14日至16日，「安東廳」牛排館提供六道式套餐，每套3,680元+10%起，主菜可選美國極黑和牛、緬因州龍蝦等，甜點有白巧克力千層酥派或可可熔岩蛋糕，締造甜蜜回憶！

圖／台北喜來登大飯店提供
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喜愛輕鬆氛圍的情侶可選「比薩屋」義式餐廳，七道式雙人海陸饗宴3,980元+10%，主打鹿兒島A5和牛與波士頓龍蝦，搭配經典拿坡里比薩及覆盆子提拉米蘇。多人聚餐亦有十道式分享餐5,880元+10%，適合四至六人共享。

圖／台北喜來登大飯店提供
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為加溫浪漫氛圍，飯店推出「愛你愛我」一泊二食住宿專案。雙人入住「行政卓越套房」每晚19,999元+15.5%，含安東廳雙人海陸套餐(價值8,680元)、燭光晚餐、永生花、迎賓馬卡龍及精選酒品，打造難忘夜晚。

圖／台北喜來登大飯店提供
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追求極致奢華可選「邱比特住宿禮遇」，入住43坪音樂主題套房，每晚39,999元+15.5%，享浪漫包廂晚宴及3,000元客房餐飲抵用金，房內還備有頂級香檳、草莓千層派與馬卡龍，為情人節增添儀式感。預訂詳洽02-2321-1818官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北喜來登大飯店提供
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