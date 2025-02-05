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新年必看！ 台南「360度環廟煙火大秀」2/8登場 首度加碼500架無人機 3場高空煙火秀、2場炸蜂炮 精彩元宵活動震撼亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB
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台南年度盛事即將登場！ 2025正統鹿耳門聖母廟煙火秀於每年元宵前夕舉辦，今年將於2/8本周六盛大舉行。從白天就開始展開一連串豐富祈福儀式、民俗藝文表演等，其中包括搶春牛、踩街遊行等熱鬧活動。到了晚上8點，觀眾將眼見全台最大、最豪華的「360度環廟煙火秀」，絕對是一生必看的壯觀場面！

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB
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台南鹿耳門聖母廟的元宵煙火以其獨特的「環廟式煙火秀」聞名，今年更首次加入了500架無人機大秀，屆時將由無人機設計排列成「迎春牛」、「彩色花火」、「龍首」、「媽祖」、「千里眼與順風耳」、「聖母廟輪廓」等圖像，結合多層次光影變化，讓民眾目睹媽祖降下祝福的畫面。

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB
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當晚煙火秀將持續2小時活動，分為3場高空煙火秀和2場蜂炮表演，第一階段為「祥蛇獻瑞，瑞氣盈門」啟炮儀式，上萬發煙火圍繞「台版紫禁城聖母廟」，第二階段施放六門蜂炮，第三階段「蛇來運轉，展翅高飛」高空音樂煙火，第四階段六門蜂炮，最後一階段由巨型高空花火大秀登場，還設計出精彩的橋體瀑布煙火、彩虹落葉煙火等，並煙火總數高達3萬多發，帶來前所未見的震撼視覺饗宴。

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB
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此外，當天除了一系列熱鬧的民俗活動輪番上陣，廟前廣場每個周四、周六都有夜市可逛，現場有多達80家在地美食、遊戲等攤位，讓大家邊吃美食、邊賞煙火，吃喝玩樂統統滿足！

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