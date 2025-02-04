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韓國單程最低400元起！易斯達航空促銷活動2月5日開跑

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易斯達航空。圖／摘自易斯達航空 Eastar Jet - Taiwan粉絲頁
易斯達航空。圖／摘自易斯達航空 Eastar Jet - Taiwan粉絲頁

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國低成本航空公司「易斯達航空」將從02/05起，針對飛往韓國的航線推出年度最大規模的機票促銷活動。此次促銷將於台灣時間 02/05 09:00-02/09 22:59，於「易斯達航空」官網及手機APP／網頁版同步開賣。

包含首爾（金浦／仁川）、濟州、釜山共4條航線，優惠幅度高達94%以上，限量搶購，先搶先得！促銷航線最低票價為：松山－金浦 TWD 500、桃園－仁川 TWD 500，桃園－濟州 TWD 400、桃園－釜山 TWD 400（單程未稅）。適用搭乘期間為03/30-10/25。

此次活動為會員專屬優惠，建議提前註冊官網會員，並於活動開賣前登入會員準時搶購。易斯達航空保有隨時修改及終止本活動之權利，如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於官網，恕不另行通知。

易斯達航空02/05-02/09推出機票促銷活動。　圖：易斯達航空／提供
易斯達航空02/05-02/09推出機票促銷活動。　圖：易斯達航空／提供

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