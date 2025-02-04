韓國單程最低400元起！易斯達航空促銷活動2月5日開跑

郵輪旅遊怎麼玩？第一次搭郵輪或是想體驗完全放鬆的郵輪之旅推薦選擇MSC地中海榮耀號🚢不論是台灣來回的行程，還是單趟的移航郵輪，都能體驗到MSC的豪華服務與設施，榮耀號也是許多郵輪新手的優先考量喔，不只因為價格優惠，整艘船的設計還符合了各個年齡段的旅客需求！跟著AsiaYo的郵輪攻略一起來快速看看榮耀號的優點特色吧！

2025-02-02 09:01