拿好身分證就衝！最美歐風「蓋婭莊園」免費入園來了 加碼攜手「嘉義夯點」一票玩雙園超划算

輪到雲嘉南！時常洗版IG的最美歐風夯點「蓋婭莊園」免費入園活動再開跑，2/28前，凡憑設籍雲林、嘉義、台南地區之身分證件（或身分證開頭為P、Q、I、R、D）即免門票，打卡純白希臘式建築與經典地標「日月鏡池」。

蓋婭莊園以希臘故事為主軸，透過不斷迭代的體驗，吸引遊客一再回訪。記者黃于凡／攝影

日月鏡池。圖／蓋婭莊園提供

除此之外，蓋婭莊園還攜手嘉義人氣景點「太平雲梯」推出一票玩雙園的優惠，即日起至3/2，只要購買「太平雲梯門票」乙張，即可免費獲得「蓋婭莊園入園門票」乙張；另憑蓋婭莊園門票至太平雲梯購票，可享8折優惠，絕美城堡與壯闊雲海一次滿足。

嘉義縣梅山鄉「太平雲梯」每年吸引數十萬遊客。記者黃于凡／攝影

圖／蓋婭莊園粉專

嘉義知名景點「蓋婭莊園」為全台首座皇宮式保養品生技觀光莊園，結合希臘女神、守護神獸等美學元素，讓人不出國也能沉浸在異國風情中。

羅馬浴池。圖／蓋婭莊園提供

蓋婭莊園設計靈感來自英國布倫海姆宮，並在古典建築中揉合許多現代創新元素。記者黃于凡／攝影

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30