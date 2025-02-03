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拿好身分證就衝！最美歐風「蓋婭莊園」免費入園來了 加碼攜手「嘉義夯點」一票玩雙園超划算
輪到雲嘉南！時常洗版IG的最美歐風夯點「蓋婭莊園」免費入園活動再開跑，2/28前，凡憑設籍雲林、嘉義、台南地區之身分證件（或身分證開頭為P、Q、I、R、D）即免門票，打卡純白希臘式建築與經典地標「日月鏡池」。
除此之外，蓋婭莊園還攜手嘉義人氣景點「太平雲梯」推出一票玩雙園的優惠，即日起至3/2，只要購買「太平雲梯門票」乙張，即可免費獲得「蓋婭莊園入園門票」乙張；另憑蓋婭莊園門票至太平雲梯購票，可享8折優惠，絕美城堡與壯闊雲海一次滿足。
嘉義知名景點「蓋婭莊園」為全台首座皇宮式保養品生技觀光莊園，結合希臘女神、守護神獸等美學元素，讓人不出國也能沉浸在異國風情中。
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
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