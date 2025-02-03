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「2025TPTE台北旅展」2／14盛大登場！限時0元門票，再抽星宇航空來回機票
2025年TPTE台北旅展將於2月14日至17日在台北世貿隆重登場，限時開放0元門票搶票優惠！本次旅展匯聚品牌旅行社、機加酒自由行、五星餐券與住宿券、美食伴手禮、海外留遊學等五大主題，一站滿足旅遊、住宿、美食到留學需求，趕快官網免費索取門票！
現場更推出超值優惠，包括出國最高折萬元、春夏遊輪早鳥折6,000元、行李箱特賣最低38折、樂園門票4折起、美食住宿券3折起，還有限量人氣禮盒買一送一，甚至美食試吃會讓你一站品嚐各地美味。
除了旅遊優惠，現場同步展出「留遊學主題館」及「台灣國際伴手禮展」，帶來最新的海外留學資訊與在地特色伴手禮選品，滿足不同族群的需求。無論你是規劃出國深造、尋找獨特好禮，或是想挖掘更多旅遊靈感，都能在這次展覽中找到驚喜。
旅展期間還有四重好禮大放送！早鳥每日贈送四合一旅行分裝瓶、逛展天天抽Aesop抵達旅行組、消費滿額抽星宇航空東京來回機票，以及滿額加碼抽Dyson空氣清淨機，參加越多、得獎機會越高。中獎名單將於活動結束後公布在官方網站與FB粉專，讓你的旅展之旅不只收穫滿滿，更有機會帶回豐富好禮。
展覽於2月14日至17日每天10:00至18:00在台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）舉行，門票限時免費，機會難得不容錯過！更多展場優惠與活動詳情請依現場公告為準，快邀請親朋好友一起來規劃2025年的夢幻假期吧！
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