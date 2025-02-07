2025「文化幣攻略」看這篇！全台使用店家推薦一次看

你知道嗎？其實文化幣除了買書、看展覽、逛博物館等，還有許多有趣的活動都可以使用。今天七分之二的探索就給你最詳細的文化幣使用攻略，一次告訴你全台都可使用的店家！

1. 台北-密室逃脫

圖／頂級豬排提供

密室逃脫不僅是近年來流行的活動，更是使用文化幣的好地方！像是位於台北的頂級豬排遊戲工作室、邏思起子等，都適合朋友揪團一起解謎、挑戰關卡，運用文化幣留下最有趣的回憶！

2. 台中-香水

圖／LittleFlame 小火星香氛製造所提供

用文化幣居然還可以手作香水？位於台中的 LittleFlame 小火星香氛製造所提供超過 40 種的香味讓你親自嘗試，調配出最適合自己的香味。過程中也會親切解說，幫你找到命定之香，再搭配漂亮的香水瓶和包裝，絕對能讓文化幣發揮最大價值。

3. 台南-金工

圖／ART64 提供

想要體驗手作戒指、送自己銀飾當成年禮，最適合用文化幣當現金使用了！在台南的 ART64 全台都有分店，不管是情侶對戒、成年銀飾，還是客製化的友情手鍊，通通都能藉由體驗課程親手製作，讓文化幣變成獨一無二的成品！

4. 高雄-手作地毯

圖／毛起來打提供

用文化幣手作地毯不僅可以依照喜歡的圖案做出可愛的成品，還能透過打地毯的方式抒發課業壓力，相當適合學生黨來玩！高雄的毛起來打就位於中正路與民族路上，教室內全品項都可以使用文化幣支付，包含造型地毯、方形抱枕、帆布提袋、置物籃和造型鏡子等，相當實惠。

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