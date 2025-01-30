快訊

台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

「三井」遭控年夜飯吃完上吐下瀉 網友轟現場混亂「孩子餓到舔醬油」

宜蘭走春祈願打卡點！ 「二結王公廟發財樹」摸一摸金元寶 滾滾財氣一整年

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭走春新景點！ 五結鄉有一處神祕的祈福打卡點，二結王公廟的「發財樹」金碧輝煌，是最新的祈福求財新聚點，快來摸一摸金元寶，祈求新的一整年能讓財運滾滾來！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

二結王公廟的發財樹在每天晚上17:00到21:00點亮燈光，並於初一開始推出特別的活動，只要博杯聖杯一次並添油香100元，就可以獲得王公龍福氣錢母卡乙份，機會難得，每人限兌換一次。此外，王公廟特別開放300份「招財鎖」與信眾結緣，希望為大家帶來財運加持。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

新春期間，二結王公廟還提供新春平安粥供應服務，時間從初一至初五上午9點至下午4點，讓信眾在祈福之餘也能享用美味的祈福粥。此外，初一至初五、初九及十五早上8點半至下午5點，大家還可以免費推算命宮，消災解厄，祈求平安健康。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【二結王公廟發財樹】

亮燈時間：17:00-21:00

地址：宜蘭縣五結鄉舊街二路88號

編輯推薦

走春

相關新聞

宜蘭走春祈願打卡點！ 「二結王公廟發財樹」摸一摸金元寶 滾滾財氣一整年

宜蘭走春祈願打卡點！ 「二結王公廟發財樹」摸一摸金元寶 財運亨通一整年

走春、旅遊必逛！「4大超商特色門市」補給飲食又好拍

在傳統文化中，大年初二回娘家是重要習俗之一，不論是闔家團聚、外出拜年或到各地旅遊，超商都是補給飲食、短暫休憩的好去處，尤其是特色門市或主題店好買又好拍，走過路過千萬別錯過！ ●7-ELEVEN台

搭車就能到！ 2025城市花海走春「5大台北賞花地圖」 陽明山花季、樂活夜櫻季 巧搭迪士尼公主裝置藝術

搭車就能到！ 2025新年走春「5大台北賞花地圖」 陽明山、河濱公園、樂活夜櫻季 城市花海美景必追

這幾間都超靈驗！2025新春「全台必參拜廟宇」清單快收　「世界級財神廟」一定要朝聖

把握一整年的好運氣！「廟宇巡禮」是不少人每逢春節都會進行的活動，以下「全台7間靈驗廟宇」更是民眾紛至的信仰聖地，...

新春財蛇到、住就送紅包！盤點各大飯店春節住房優惠

金蛇獻瑞迎新春，全台各大飯店搶搭新春與寒假熱潮，紛紛推出各種優惠方案，搭配春節新玩法、抽獎或送紅包博好彩頭，也有秒出國感的度假體驗。 ●台北遠東 紅包大FUN送 台北遠東香格里拉推出「新春

走春首選！「成美文化園」門票買一送一 起吉厝慶典ｘ絕美落羽松

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆春節即將到來，大家最期待的新年假期也將展開，迎接「蛇步青雲，萬事如意」的一年，即刻安排「福地走春趣」的美好旅程！位於彰化永靖的「成美文化園」，隨著今年是成美公堂140週年，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。