宜蘭走春祈願打卡點！ 「二結王公廟發財樹」摸一摸金元寶 滾滾財氣一整年
宜蘭走春新景點！ 五結鄉有一處神祕的祈福打卡點，二結王公廟的「發財樹」金碧輝煌，是最新的祈福求財新聚點，快來摸一摸金元寶，祈求新的一整年能讓財運滾滾來！
二結王公廟的發財樹在每天晚上17:00到21:00點亮燈光，並於初一開始推出特別的活動，只要博杯聖杯一次並添油香100元，就可以獲得王公龍福氣錢母卡乙份，機會難得，每人限兌換一次。此外，王公廟特別開放300份「招財鎖」與信眾結緣，希望為大家帶來財運加持。
新春期間，二結王公廟還提供新春平安粥供應服務，時間從初一至初五上午9點至下午4點，讓信眾在祈福之餘也能享用美味的祈福粥。此外，初一至初五、初九及十五早上8點半至下午5點，大家還可以免費推算命宮，消災解厄，祈求平安健康。
【二結王公廟發財樹】
亮燈時間：17:00-21:00
地址：宜蘭縣五結鄉舊街二路88號
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言