宜蘭走春祈願打卡點！ 「二結王公廟發財樹」摸一摸金元寶 滾滾財氣一整年

宜蘭走春新景點！ 五結鄉有一處神祕的祈福打卡點，二結王公廟的「發財樹」金碧輝煌，是最新的祈福求財新聚點，快來摸一摸金元寶，祈求新的一整年能讓財運滾滾來！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

二結王公廟的發財樹在每天晚上17:00到21:00點亮燈光，並於初一開始推出特別的活動，只要博杯聖杯一次並添油香100元，就可以獲得王公龍福氣錢母卡乙份，機會難得，每人限兌換一次。此外，王公廟特別開放300份「招財鎖」與信眾結緣，希望為大家帶來財運加持。

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新春期間，二結王公廟還提供新春平安粥供應服務，時間從初一至初五上午9點至下午4點，讓信眾在祈福之餘也能享用美味的祈福粥。此外，初一至初五、初九及十五早上8點半至下午5點，大家還可以免費推算命宮，消災解厄，祈求平安健康。

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【二結王公廟發財樹】

亮燈時間：17:00-21:00

地址：宜蘭縣五結鄉舊街二路88號