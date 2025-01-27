公館1甲子地標熄燈！東南亞秀泰影城「公告歇業」

台北市公館商圈的東南亞秀泰影城營運59年，近日在官網公告，將於今年1月31日歇業，讓民眾錯愕不已。

東南亞秀泰影城將在1月31日最後場次播畢後結束營業，如持有票券的觀眾，可到全台秀泰影城使用。

東南亞秀泰影城1966年開幕，前身為東南亞戲院，當年由2名退伍軍人跟200名退伍軍榮民一塊出資，至於名字為何叫「東南亞」，是為了紀念他們在中國西南邊境與緬甸一帶的征戰。開業初期以二輪電影為主，吸引附近台大等各校的學生和民眾，之後才成為首輪電影院，2015年，秀泰影城接手經營，更名為東南亞秀泰影城。