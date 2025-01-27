香港航空2025年新春不打烊 最高享機票10%優惠
【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空迎接2025新春慶祝活動推廣優惠-「香港航空 2025 新春不打烊」，推廣從2025/01/24 00:00正開始至2025/02/03 23:59止，期間當透過香港航空（繁體中文版網頁），使用優惠代碼＂TWNCNY25＂（以下稱「優惠代碼」）購買任何香港航空（HX）機票，即代表旅客已經閱讀，明白及同意本條款及細則內的全部內容。
此優惠代碼只適用於透過「香港航空」官方網站繁體中文版網頁購買從台北及台中出發前往以下目的地的香港航空商務艙和經濟艙的來回機票。只要透過香港航空官網預定 台北及台中出發機票並在促銷代碼處輸入優惠碼 : ＂TWNCNY25＂即享有機票10%的優惠。
熱門航線包括香港、大陸（北京、重慶、成都、上海、杭州、南京、海口、三亞） ；日本（東京、大阪、福岡、熊本、鹿兒島、沖繩、札幌、名古屋）、越南峴港、加拿大溫哥華、澳洲黃金海岸、韓國首爾、泰國（曼谷、普吉島、清邁）、印尼峇里島、通通都有！
・銷售日期：2025/01/24-02/03
・旅行日期：2025/02/01-06/30
・官網訂位 http://www.hongkongairlines.com/zh_TW/homepage
※該活動受有關條款及細則約束
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