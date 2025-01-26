蹓蹓蛇、甜甜蛇、吉伊卡哇小提燈！ 2025全台「蛇年小提燈」超可愛 發放時間地點一次看

全台各地的燈會活動陸續展開！從北到南，從東到西，各地盛大的燈節即將點亮，2025年的燈會主題多元，各縣市的小提燈風格各異、可愛又特色，讓遊客們搶著要，帶著蛇蛇蹓躂逛燈會，為新年增添更多喜氣！

●台北／台北小Ｑ提燈

台北燈節睽違6年，今年將恢復發放小提燈，取名「台北小Q」，繪有台北市地標與美食，並以「繁花」象徵春節即將到來的花季。

台北燈節「台北小Q」提燈。圖／北市觀傳局提供

圖／台北市政府

發放時間：

．2/9、2/10下午2時，全市12行政區限量發送

．2/9至2/12(元宵節)下午2時，台北燈節的中山堂廣場與北門廣場2處服務台發送

●新北／蛇燈精靈、蛇奇寶貝

新北燈節以世界童話阿拉丁故事發想，設計出可愛童趣的「蛇燈精靈」小提燈，有著精密計算的八面波浪形狀滾輪，印製著各種願望，有牽拉式、提拿式、置物式、骰子許願式及擺飾等，玩法相當多元！

新北蛇燈精靈小提燈。圖／新北市政府民政局

●桃園／台灣燈會 蹓蹓蛇提燈

2025桃園台灣燈會推出「蹓蹓蛇」，以靈活多變的玩具蛇為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，各段都可以呈現90度彎曲，可依個人喜好組裝成0到9數字造型。

椰園台灣燈會 蹓蹓蛇提燈。圖／台灣燈會官網

椰園台灣燈會 蹓蹓蛇提燈。圖／台灣燈會官網

發放時間：

．2/12至2/23台灣燈會期間，每天下午3時，於A18主燈展演場(高鐵南路一段與青埔路一段路口的三角綠地)，每日限量，每人限領1盞，發完為止。

●台中／甜甜蛇小提燈

台中燈會推出超有童心的甜甜蛇小提燈，將粉色蛇身與霜淇淋結合，裝點著五顏六色的糖果配料，並有以字母軟糖拼出的「Taichung」字樣，可以手提，也可以當作甜筒手握。

台中甜甜蛇小提燈。圖／台中市政府觀光旅遊局

發放時間：

．2/8至2/23期間在台中市西屯區中央公園，每日15:30開放排隊，每日16:00開始發放，每人限領1個。

●彰化／emoji小提燈

2025彰化月影燈季即日起至3/2，將八卦山大佛風景區化身為趣味滿滿的emoji樂園，就連2025年限定的小提燈都是可愛emoji造型！

彰化emoji小提燈。圖／彰化城市暨觀光發展處官網

發放時間：

．1/27至2/2在員林燈會的星期六下午5點，快閃限量發放300個Emoji小提燈。

●南投／歡樂蛇小提燈

2025南投燈會推出有5種方法的蛇年小提燈「歡樂蛇」，除手提外，可變化成手偶、帽子、在手上當作翹翹板或舞蛇賞玩，每天限量免費贈送給民眾，另燈會期間在南投縣住宿的遊客，也可憑住宿憑證領取1個小提燈。

南投歡樂蛇小提燈。圖／南投縣政府

發放時間：

．即日起至2/16(1/28除夕不開放)，於南投縣會展中心旁1號服務台，18：00發放號碼牌、19：00開放領取。

●高雄／吉伊卡哇小提燈

2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園邀請到日本人氣IP吉伊卡哇變成高雄提燈，搭著小車車的模樣萌翻天，車子底盤還會發光，堪稱高雄燈會史上造型最可愛的提燈！

高雄吉伊卡哇小提燈。圖／高雄市政府

高雄吉伊卡哇小提燈。圖／高雄市政府

發放時間：

．2/8、2/9於高雄港16-18號碼頭樂園排隊領取，一人限領2盞，發完為止。

●屏東／屏小龍造型提燈

屏縣政府將提燈設計為Q版吐信小蛇的充氣球，免組裝、只要吹氣即可成型，除了可以背在身上，底部加水進去還能變成不倒翁擺飾，打開燈泡變成小夜燈。

屏小龍造型提燈。圖／屏東縣政府

發放時間：

．1/31至2/1，每日下午3：30起，於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台、勝利星村將軍之屋，發完為止。

●宜蘭／冬山舊河港燈節：蛇麼隆賀小提燈

2025冬山舊河港燈節的蛇年提燈為「蛇麼隆賀」，象徵著新年必定蛇麼都有，嘶嘶如意，好運蛇進來！

宜蘭冬山蛇麼隆賀小提燈。圖／翻攝幸福冬山臉書粉專

發放時間：

．即起至2/16，於周一至周五的8:00-17:00（午休12:00-13:00），於冬山鄉公所二樓觀光所，每人限領1份，送完為止。