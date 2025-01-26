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不只高雄有吉伊卡哇！ 春節開逛嘉義「最大絨毛玩偶館」 蛇年必玩3大遊戲抽獎 吉伊卡哇等你來擺拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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不只高雄有超夯的吉伊卡哇！ 嘉義全台首創最大間「絨毛玩偶主題館KHTOY」，迎接春節開展一連串的蛇年限定活動，除了巨大扭蛋機、白蛇傳扭蛋機、滾雪球機等設施外，還有蛇年開運小物、皮克斯、三麗鷗達摩福神玩偶，以及吉伊卡哇全新展區免費拍，絕對讓遊客們在連假期間盡情玩樂！

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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春節連假必衝 KHTOY！ 日本人氣IP「吉依卡哇」有全新拍照區，更新增了日本空運來台的超萌週邊，讓粉絲們不用出國也能擁有；全新「小小動物森林」入口處全新互動體驗，由狐狸、水獺與鱷魚等大型可愛角色為主題的絨毛娃娃佈置，無論是與吉伊卡哇合影，或是選購限定的日本空運週邊商品，在這裡能盡情地享受拍照互動的樂趣！

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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KHTOY春節限定活動準備讓大家玩到「蛇」不得離開！ 超大扭蛋機、白蛇傳扭蛋機、滾雪球機等，吸引遊客前來感受好運第一轉「蛇年限定扭蛋機」獨家白蛇傳造型玩偶、旺來第二轉「北極熊巨大扭蛋機」迪士尼冬季暖暖心、大吉大利第三轉「金吉利滾雪球機」火腿豬限定大豬小豬落玉盤的獨特樂趣，同時還有蛇年造型商品、皮克斯、三麗鷗達摩福神玩偶等精彩好禮等你一次帶走！

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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滿足蛇年主題愛好者，KHTOY特別推出多款蛇年獨家週邊，包括手感柔軟的12吋蛇蛇玩偶、舒適實用的18吋蛇蛇靠枕，以及可愛又方便的蛇肩背包與蛇蛇纏繞系列等，此外，還有超值加價購活動，僅需89元即可將蛇蛇零錢包或飲料袋帶回家。

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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KHTOY貼心推出多項限定好禮活動，在消費滿3000元的同時，還能享受「75折優惠」、獲得獨家「白蛇傳紀念玩偶」，並憑消費明細兌換「一枚KHTOY代幣」，免費體驗巨大扭蛋機或滾雪球機，寵粉無極限！

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
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【KHTOY蛇來運「轉」賀新春】

．活動時間：2025年1月16日至3月4日

．全館滿1000元享85折；滿3000元享有75折

．全館滿3000元並按讚粉絲專頁，贈獨家白蛇傳紀念玩偶

．全館滿3000元可免費玩巨大扭蛋機或滾雪球機

．館內消費不限金額送KHTOY蛇年紅包袋

【KHTOY絨毛玩偶旗艦館】

營運時間：AM9:30~PM5:00(每周三公休)

新春期間:1/28(二)除夕彈性休館，1/29(三)~2/4(二)營業

位置資訊：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

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吉伊卡哇 春節

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