快訊

獨／竹東黑幫「筍菇」遭鎖定 斜槓背景曝光！竟是知名吃播網紅

經典賽／2月23日台尼戰也賣光光 想看中華隊只剩1天有門票

年關難過…6旬男搭公車上班 裡冷吊橋前遭撞飛5公尺慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

南投新春必遊秘境！ 「蔡家秘境梅園」白皚皚如雪、「阿本農場櫻花」粉紅浪漫如畫 梅花.櫻花難得美景雙齊放

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@molly888666、FB@Martin Chen授權
圖／IG@molly888666、FB@Martin Chen授權

幸運的1月，除了可以賞拍白雪梅花，還能追粉紅櫻花海！ 為大家推薦兩處南投新春賞花景點，讓遊客在同一天內就能踩點兩處，走進一片神秘的梅花園，及暢遊在浪漫的櫻花花海中，把握盛開期，快快趕拍一場難得的新春賞花盛宴！

外坪頂 蔡家秘境梅園

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

南投信義鄉外坪頂的蔡家秘境梅園，今年梅花盛開如白雪般綻放，成為當地最令人向往的賞梅勝地。

梅園周遭皆是白色梅花，滿山滿谷的梅樹好像降落白雪地毯般的美景，白色梅花雪與蔡家古厝的古典美相映成趣，讓人感受到時光的靜好。不只吸引攝影愛好者，更讓遊客仿佛置身於夢幻的世界中。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

地址：南投縣信義鄉太平巷33號

營業時間：08:00-17:00

入園資訊：有收費停車場100元，路邊停車免費

阿本農場櫻花園

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

位於南投水里鄉的「阿本農場」則是賞櫻的絕佳去處。園內粉紅色櫻花盛開，水中的櫻花倒影與金黃油菜花相互輝映，呈現出一幅浪漫如畫的景象。

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

阿本農場目前僅提供以接駁車服務抵達，遊客可沉浸在花海中感受春天的氣息，身心瞬間得到了療癒，還有多處拍攝點供攝影愛好者細細欣賞，如花海隧道、水池倒影、眺望高臺等都是無法言喻的美景。

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

地址：南投縣水里鄉水信路二段60號

營業時間：07:00～17:00

入園資訊：酌收清潔費每人350元，含水里鄉郡坑村活動中心免費接駁搭乘

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

編輯推薦

梅園 秘境 美景 賞花 阿本農場

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

南投新春必遊秘境！ 「蔡家秘境梅園」白皚皚如雪、「阿本農場櫻花」粉紅浪漫如畫 梅花.櫻花難得美景雙齊放

南投新春必遊賞花點！ 「蔡家秘境梅園」美得似白雪、「阿本農場櫻花」粉紅浪漫如畫 梅花櫻花難得美景雙齊放

出發前必看！ 2025高鐵假期住宿懶人包 告訴你怎麼用超值價格買到來回高鐵票+飯店

你準備好出發高鐵自由行了嗎🙌如果你還沒找好出發高鐵假期應該住哪個飯店的話，那可千萬不要錯過這篇飯店推薦懶人包，AsiaYo 幫你收藏了8間出發台北、台中、台南和高雄可以不做功課、無腦入住的精選住宿！包括交通方便的台北高鐵飯店或是美食豐富的台南高鐵假期全都有，而且數量有限，看到喜歡的記得要馬上下訂！

搭公車就能到！ 台北夢幻湖景落羽松林「原住民文化主題公園」 免門票任你拍到爆

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 台北落羽松景點，每到冬天就是落羽松大噴發的季節，住在台北根本不用跑遠，市區就有好幾個免費的落羽松景點等你拍個夠，內湖的話大推大湖公園，搭捷運到大湖公園站下車

身分證有1、6、8注意！中任兩碼 敘日Buffet享68折

台北六福萬怡酒店春節前後推出多檔優惠。即日起至2月2日，推出三天兩夜新春連住優惠方案15,888元起，可享雙人入住13坪...

過年不再怕無聊！ 盤點3種超好玩「新年活動」 創造美好回憶超愉悅

每年過年你都覺得很無聊嗎？究竟有哪些過年活動好玩呢？這次七分之二的探索為了怕你過年無聊，就準備了 3 種超好玩的過年活動，讓你在過年時也能充滿樂趣，以愉悅的心情迎接新年！

超強人氣IP「吉伊卡哇」抵達！盤點7大「高雄飯店」超萌方案

日本超強人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」明天即將現身高雄港愛河灣，與2025高雄燈會同步登場。高雄各大飯店業者也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。