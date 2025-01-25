南投新春必遊秘境！ 「蔡家秘境梅園」白皚皚如雪、「阿本農場櫻花」粉紅浪漫如畫 梅花.櫻花難得美景雙齊放

幸運的1月，除了可以賞拍白雪梅花，還能追粉紅櫻花海！ 為大家推薦兩處南投新春賞花景點，讓遊客在同一天內就能踩點兩處，走進一片神秘的梅花園，及暢遊在浪漫的櫻花花海中，把握盛開期，快快趕拍一場難得的新春賞花盛宴！

外坪頂 蔡家秘境梅園

圖／IG@molly888666授權

南投信義鄉外坪頂的蔡家秘境梅園，今年梅花盛開如白雪般綻放，成為當地最令人向往的賞梅勝地。

梅園周遭皆是白色梅花，滿山滿谷的梅樹好像降落白雪地毯般的美景，白色梅花雪與蔡家古厝的古典美相映成趣，讓人感受到時光的靜好。不只吸引攝影愛好者，更讓遊客仿佛置身於夢幻的世界中。

圖／IG@molly888666授權

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地址：南投縣信義鄉太平巷33號

營業時間：08:00-17:00

入園資訊：有收費停車場100元，路邊停車免費

阿本農場櫻花園

圖／FB@Martin Chen授權

位於南投水里鄉的「阿本農場」則是賞櫻的絕佳去處。園內粉紅色櫻花盛開，水中的櫻花倒影與金黃油菜花相互輝映，呈現出一幅浪漫如畫的景象。

圖／FB@Martin Chen授權

阿本農場目前僅提供以接駁車服務抵達，遊客可沉浸在花海中感受春天的氣息，身心瞬間得到了療癒，還有多處拍攝點供攝影愛好者細細欣賞，如花海隧道、水池倒影、眺望高臺等都是無法言喻的美景。

圖／FB@Martin Chen授權

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地址：南投縣水里鄉水信路二段60號

營業時間：07:00～17:00

入園資訊：酌收清潔費每人350元，含水里鄉郡坑村活動中心免費接駁搭乘