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走春發財一定要去！全台「9間財神廟」求財求好運

聯合新聞網／ 記者陳睿中／即時報導
圖／讀者提供、記者陳睿中／攝影、擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁
圖／讀者提供、記者陳睿中／攝影、擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁

「拜財神」是許多民眾新春必做的習俗活動，祈求新年財運亨通。包括南投紫南宮、北港武德宮等地，均是廣受信眾推崇的求財聖地。民眾祈求時，記得需清楚說明個人姓名、生日、地址等資料，並明確表達祈願內容與目標。

部份信眾也會準備壽金、五路財神金，或是有象徵意義的水果、甜食，但首重「心誠則靈」。若成功求取錢母、發財金後，可作為事業的部份資金或存入流通戶頭中，別忘記需遵循「有借有還」的原則！

【台北－松山霞海城隍廟】

松山霞海城隍廟是當地的信仰中心。圖／擷取自松山霞海城隍廟 - 五路財神粉絲頁
松山霞海城隍廟是當地的信仰中心。圖／擷取自松山霞海城隍廟 - 五路財神粉絲頁

除了月老聞名，廟內的五路財神，也吸引大批股民前來參拜，祈求股海昌隆。「摸財神爺鬍鬚」、「送錢母」等活動，也可為民眾增添好運與財運。

【新北－南山福德宮】

中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中／攝影
中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中／攝影

俗稱「烘爐地」的求財聖地，以高達108台尺的巨型土地公神像最具辨識度，24小時香火不斷。

【新北－慈惠宮】

板橋慈惠宮被暱稱為「郭台銘起家廟」。圖／擷取自板橋慈惠宮粉絲頁
板橋慈惠宮被暱稱為「郭台銘起家廟」。圖／擷取自板橋慈惠宮粉絲頁

歷史悠久的板橋慈惠宮，為板橋最早的媽祖廟，因郭台銘年幼時曾借住在宮內而聲名大噪，也被暱稱為「郭台銘起家廟」。

【新北－萬里金山財神廟】

金山財神廟內。記者祁容玉／攝影
金山財神廟內。記者祁容玉／攝影

金山財神廟設有「財神銀行」服務，只要擲出聖杯就可借用發財金，最多300元，成為許多信眾新年求財的好去處。

【新北－石碇五路財神廟】

建築金碧輝煌，處處都可看見元寶造型，號稱全台元寶數多的財神廟。廟方也提供發財金服務，為民眾帶來旺旺財運。

【台中－廣天宮財神開基祖廟】

台中市北屯區廣天宮。記者余采瀅／攝影
台中市北屯區廣天宮。記者余采瀅／攝影

宮內供奉四川峨嵋財神開基老祖正尊，堪稱是唯一由皇帝親自頒旨雕刻、歷史最悠久的財神，擁有最高位階，信眾無數。

【南投－紫南宮】

「紫南宮」為全台知名的求財聖地，吸引大批信眾。圖／讀者提供
「紫南宮」為全台知名的求財聖地，吸引大批信眾。圖／讀者提供

已有兩百餘年歷史的「南投竹山紫南宮」，乃是全台最具代表性的求財聖地之一，每逢新年必定湧入水洩不通的人潮前來求發財金、金雞母。

【北港－武德宮】

北港武德宮為「台灣第一座五路財神廟」。圖／擷取自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲頁
北港武德宮為「台灣第一座五路財神廟」。圖／擷取自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲頁

北港武德宮以「台灣第一座五路財神廟」著稱，為當地信仰中心，氣勢宏偉，極受信眾尊敬與喜愛。

【屏東－福安宮】

屏東車城福安宮號。圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁
屏東車城福安宮號。圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁

屏東車城福安宮為全東南亞最大的土地公廟，更與紫南宮、福德宮並列「全台三大土地公廟」，擁有大批信眾。每逢新年，都有大批信眾前來祈福求好運。

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