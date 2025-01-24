全球賣座IP「小小兵」香蕉節限定快閃店登陸台北！6米高小小兵必朝聖，還有卡夾、吊飾等週邊統統帶回家

超人氣小小兵再掀熱潮！2024年「神偷奶爸4」系列電影全球破9.5億美金，簡直IP人氣王。現在「小小兵香蕉節」期間限定商店正式登陸新光三越信義新天地A9 9樓，活動自即日起日至2月19日熱鬧舉辦，免費入場，吸引眾多粉絲前來共襄盛舉。本次活動以小小兵的經典香蕉元素為主題，結合趣味打卡裝置與多款限量周邊商品，帶來歡樂滿滿的新春體驗。

圖／XX Studio提供

6米小小兵巨型裝置亮相！打造最佳拍照熱點

現場矗立著6米高的巨型小小兵與5米長的香蕉裝置藝術，兩大超吸睛設計瞬間成為拍照聖地。參加活動的民眾只需消費滿百，即可進入專屬拍照區，與巨型小小兵親密互動。無論是孩子的童趣時光，還是成年人的美好回憶，這裡都能留下值得珍藏的精彩瞬間。此外，還有限量夜光貼紙等小禮物免費贈送，讓每位粉絲收穫滿滿驚喜。

圖／XX Studio提供

圖／XX Studio提供

限定商品大集合，萌力滿點

多款小小兵專屬周邊同步亮相，包括發光票卡夾、絨毛吊飾和燈泡吊飾等，實用又可愛。發光票卡夾設計輕巧，搭配夜光材質，讓卡片使用更添趣味；絨毛吊飾手感柔軟，搭配經典香蕉造型，是粉絲們的收藏首選；燈泡吊飾更以活潑造型展現小小兵的獨特魅力，每一款都讓人愛不釋手。

圖／XX Studio提供

圖／XX Studio提供

圖／XX Studio提供

新春不容錯過的歡樂盛會

這場限定活動不僅提供購物樂趣，更是親子同遊的最佳選擇。從主題拍照區到趣味商品，每一處都洋溢著濃厚的小小兵氛圍，讓全家大小都能盡情沉浸其中。即刻計畫您的新春行程，與小小兵一起迎接充滿笑聲的假期吧！

圖／XX Studio提供

「小小兵香蕉節」期間限定商店

日期：即日起至2/19(三)

地點：台北市信義區松壽路9號(新光三越 台北信義新天地A9 9樓)