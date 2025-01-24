快訊

全台掀罷免潮 學者曝符5種條件立委恐陷「魷魚遊戲」風暴

掀舌戰？賴清德檢討基層警打詐不力 她批綠營：提油救火

66歲孔鏘突罹怪病現身尾牙 「右腳腫如麵龜」嚇壞眾人

聽新聞
0:00 / 0:00

2024全台「春節樂園優惠」懶人包！ 生肖「屬蛇」免費玩　壽星、12歲以下多家暢遊入園優待

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

長達9天的春節連假玩起來！ 迎接2025新春假假全台遊樂園特別推出壽星優惠、生肖優惠等，udn幫大家整理「2025樂園優惠+生肖+壽星優惠」懶人包，生肖屬蛇玩兒童新樂園、六福村、遠雄海洋公園統統免費入園，當月壽星以及12歲以下孩童也有多家提供入園優惠，讓大家爽玩一整天！

⊙兒童新樂園

兒童新樂園。圖／台北捷運公司
兒童新樂園。圖／台北捷運公司

兒童新樂園自1/29至2/2(初一至初五)，凡生肖「屬蛇」出示相關明文件享遊客免費入園，且購買一日樂Fun券，可加贈刮刮樂1張，每日限量2025張，有機會刮中最大獎「任天堂Switch」每天都會送出1台；購買兩張更可加碼獲得50點捷運點，限量1萬點，送完為止。

兒童新樂園自1/25至2/2，每日中午12時至晚間8時，遊客服務中心前方草皮區將舉辦「蛇來童趣市集」。迎接寒假，於即日起至2/9，每日延長營運至晚間8時，2/10營運時間為早上9時至晚間6時，1/28除夕則休園一天。

地址：台北市士林區承德路五段55號(官網連結)

⊙小人國

圖／小人國主題樂園
圖／小人國主題樂園

小人國自1/29起至2/2(初一至初五)，推出全民購買全票皆享優惠價488元(原價1,050元)。另，生肖「屬蛇」搭配出示證件，於1/25、1/26、1/27、1/29憑證件現場購票，享門票優惠價168元；2月壽星於2/2現場購票，也享門票優惠價168元。

地址：桃園市龍潭區高原路891號(官網連結)

⊙小叮噹科學主題樂園

圖／小叮噹科學主題樂園提供
圖／小叮噹科學主題樂園提供

新竹小叮噹科學主題樂園自1/25至2/2期間，1月、2月壽星本人持身分證(孩童可持有照片健保卡)至現場可享「免費入園」優惠；一般民眾購買全票(760元)，也可享「買一送一」優惠！

地址：新竹縣新豐鄉康和路199號(官網連結)

⊙六福村

金色嘉年華主題。圖／六福村官網
金色嘉年華主題。圖／六福村官網

六福村自1/25至2/2，推出「年滿60歲＆生肖屬蛇免費」活動，生肖屬蛇搭配出示證件，6歲以下學童需出示健保卡或戶口名簿。另外，「買大送小」活動，於現場購買成人票1,199元，即贈3歲（含）以上未滿12歲的孩童票。

六福村過年期間以「金色嘉年華」主題打造，於1/29至2/2(初一至初五)，更加碼延長營業時間至晚間18:30，每天18:25加碼發射「300秒頂級高空煙火秀」！

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(官網連結)

⊙麗寶樂園渡假區

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區自1/25至2/1期間(除夕不適用)，推出春節限定「雙人月光票」499元，限下午4點過後入園暢玩至7點。

麗寶樂園渡假區於1/29起至2/2(初一至初五)，只要加入會員並登錄當日於麗寶樂園、麗寶休息站廣場、麗寶福容大飯店及賽車主題旅店不限金額發票，就有機會抽中「麗寶福容大飯店總統套房」，還有iPad、台南晶英酒店住宿券、水陸雙園護照、樂園門票與電影票券等千份好禮。

地址：台中市后里區福容路8號(官網連結)

⊙成美文化園

▲成美文化園是全台唯一日系落羽松秘境，12月至3月是最受歡迎的落羽松季。　圖：成美文化園／提供
▲成美文化園是全台唯一日系落羽松秘境，12月至3月是最受歡迎的落羽松季。　圖：成美文化園／提供

彰化成美文化園於1/29至2/2(初一至初五)，民眾出示本人到「八卦山大佛、鹿港天后宮、田尾公路花園、溪州公園花在彰化」等景點的合照，即可享有「門票買一送一」優惠，須1人購買全票300元，另1位即可免費入園。

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號(官網連結)

⊙九族文化村

超過5千株櫻花的九族文化村園區。圖／日管處提供
超過5千株櫻花的九族文化村園區。圖／日管處提供

2024九族櫻花祭即日起至1/28推出學生票、中彰投居民憑證優惠每人680元；1/28除夕特價只要780元。

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號(官網連結)

⊙九九峰動物樂園

圖／翻攝九九峰動物樂園臉書
圖／翻攝九九峰動物樂園臉書

2025年推出在地人優惠，需出示身分證明文件，凡設籍「南投縣民」成人票460元、學生票280元、博愛票200元；「草屯鎮民」成人票或學生票280元、博愛票200元。

地址：南投縣草屯鎮富頂路726巷99號(官網連結)

⊙劍湖山世界

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

劍湖山世界自1/25至2/2期間，推出全日暢玩門票：全民699元、當月壽星399元、當日壽星100元；午後票1點後499元；12歲以下兒童，只要搭配1人購買699元優惠門票，即可享99元入園優惠；生肖「屬蛇」憑證件購買也只要399元。

劍湖山世界還推出「Dress Code」活動，凡穿紅、黃、金色上衣購票入園，2人同行門票只要999元；「財神爺送幸福」、「猜紅綠博好運」等活動，有機會刮刮樂獲得2,000萬超級紅包。

地址：雲林縣古坑鄉大湖口67號(官網連結)

⊙頑皮世界野生動物園

圖／翻攝頑皮世界野生動物園臉書
圖／翻攝頑皮世界野生動物園臉書

台南頑皮世界於1/25至2/2購買全票480元(原價700元)、學童票380元(原價600元)、幼童票280元(原價560元)，再送30元餐飲抵用券、30元商品抵用券。

地址：台南市學甲區頂州里75-25號(官網連結)

⊙柳營尖山埤渡假村

圖／台南柳營尖山埤渡假村官網
圖／台南柳營尖山埤渡假村官網

台南柳營尖山埤渡假村於初一至初四期間推出「六合舞春泡泡猩球嘉年華」，於大草原進行親子泡泡秀及巨猩秀。並於1/21~2/10期間，推生肖「屬蛇」，憑證本人享免門票入園。

地址：台南市柳營區旭山里60號(官網連結)

⊙義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界
圖／義大遊樂世界

義大遊樂世界新春特別針對生肖「屬蛇」，或姓名中含有「史、內、克」的遊客，任一字只要288元票價優惠，6歲以下孩童僅需1元即可暢玩樂園。

地址：高雄市大樹區學城路一段10號(官網連結)

⊙遠雄海洋公園

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

花蓮遠雄海洋公園自1/25到2/12期間，只要生肖「屬蛇」，憑證明文件，本人即可享免費入園；自即日起至3/2期間，12歲以下學童免費玩，需搭配一名同行者購買全票990元，其餘同行親友也可享特惠票價699元，至多4名；1、2月「當月」壽星，本人免費入園，需搭一名同行者購買全票990元！

地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號(官網連結)

編輯推薦

懶人包 春節

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

2024全台「春節樂園優惠」懶人包！ 生肖「屬蛇」免費玩　壽星、12歲以下多家暢遊入園優待

2024全台「春節樂園優惠」懶人包！ 生肖「屬蛇」免費暢遊、12歲以下多家暢遊免門票

全球賣座IP「小小兵」香蕉節限定快閃店登陸台北！6米高小小兵必朝聖，還有卡夾、吊飾等週邊統統帶回家

超人氣小小兵再掀熱潮！2024年「神偷奶爸4」系列電影全球破9.5億美金，簡直IP人氣王。現在「小小兵香蕉節」期間限定商店正式登陸新光三越信義新天地A9 9樓，活動自即日起日至2月19日熱鬧舉辦，免費入場，吸引眾多粉絲前來共襄盛舉。本次活動以小小兵的經典香蕉元素為主題，結合趣味打卡裝置與多款限量周邊商品，帶來歡樂滿滿的新春體驗。

一晚42萬！台北W客房翻新開箱 唯一總套佔兩層110坪

台北W飯店客房全面「微整形」、完工開賣，包括最大亮點、佔地110坪的頂級驚喜客房（總套），過去女神卡卡（Lady Gag...

首次聯名迪士尼公主！ 2025「陽明山花季」精彩揭幕 「4大迪士尼公主打卡、5草山館場集章」追爆櫻花抽好禮

首次聯名迪士尼公主！ 2025「陽明山花季」追爆浪漫櫻花 「4大迪士尼公主造景打卡、5處百年風華館」打卡集章抽好禮

名勝世界壹號增航印度　基隆往日本「這日」首航

【旅奇傳媒/編輯部報導】名勝世界郵輪於01/21宣布，名勝世界壹號將於03/05-06/01以印度孟買為母港展開全新印度航次，帶來豐富多元的行程選擇。同時，原定4月下旬從基隆港出發的日本航次，將順延至

限時23天登場！ 2025高雄燈會「吉伊卡哇 冬日遊樂園」 25項遊樂設施+氣墊區免費玩 吉伊卡哇快閃店、可愛小提燈必追

2025高雄燈會「吉伊卡哇 冬日遊樂園」限時23天登場！ 25項遊樂設施+氣墊區免費玩 吉伊卡哇小提燈排隊免費拿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。