2024全台「春節樂園優惠」懶人包！ 生肖「屬蛇」免費玩　壽星、12歲以下多家暢遊入園優待

長達9天的春節連假玩起來！ 迎接2025新春假假全台遊樂園特別推出壽星優惠、生肖優惠等，udn幫大家整理「2025樂園優惠+生肖+壽星優惠」懶人包，生肖屬蛇玩兒童新樂園、六福村、遠雄海洋公園統統免費入園，當月壽星以及12歲以下孩童也有多家提供入園優惠，讓大家爽玩一整天！

⊙兒童新樂園

兒童新樂園。圖／台北捷運公司

兒童新樂園自1/29至2/2(初一至初五)，凡生肖「屬蛇」出示相關明文件享遊客免費入園，且購買一日樂Fun券，可加贈刮刮樂1張，每日限量2025張，有機會刮中最大獎「任天堂Switch」每天都會送出1台；購買兩張更可加碼獲得50點捷運點，限量1萬點，送完為止。

兒童新樂園自1/25至2/2，每日中午12時至晚間8時，遊客服務中心前方草皮區將舉辦「蛇來童趣市集」。迎接寒假，於即日起至2/9，每日延長營運至晚間8時，2/10營運時間為早上9時至晚間6時，1/28除夕則休園一天。

地址：台北市士林區承德路五段55號(官網連結)

⊙小人國

圖／小人國主題樂園

小人國自1/29起至2/2(初一至初五)，推出全民購買全票皆享優惠價488元(原價1,050元)。另，生肖「屬蛇」搭配出示證件，於1/25、1/26、1/27、1/29憑證件現場購票，享門票優惠價168元；2月壽星於2/2現場購票，也享門票優惠價168元。

地址：桃園市龍潭區高原路891號(官網連結)

⊙小叮噹科學主題樂園

圖／小叮噹科學主題樂園提供

新竹小叮噹科學主題樂園自1/25至2/2期間，1月、2月壽星本人持身分證(孩童可持有照片健保卡)至現場可享「免費入園」優惠；一般民眾購買全票(760元)，也可享「買一送一」優惠！

地址：新竹縣新豐鄉康和路199號(官網連結)

⊙六福村

金色嘉年華主題。圖／六福村官網

六福村自1/25至2/2，推出「年滿60歲＆生肖屬蛇免費」活動，生肖屬蛇搭配出示證件，6歲以下學童需出示健保卡或戶口名簿。另外，「買大送小」活動，於現場購買成人票1,199元，即贈3歲（含）以上未滿12歲的孩童票。

六福村過年期間以「金色嘉年華」主題打造，於1/29至2/2(初一至初五)，更加碼延長營業時間至晚間18:30，每天18:25加碼發射「300秒頂級高空煙火秀」！

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(官網連結)

⊙麗寶樂園渡假區

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區自1/25至2/1期間(除夕不適用)，推出春節限定「雙人月光票」499元，限下午4點過後入園暢玩至7點。

麗寶樂園渡假區於1/29起至2/2(初一至初五)，只要加入會員並登錄當日於麗寶樂園、麗寶休息站廣場、麗寶福容大飯店及賽車主題旅店不限金額發票，就有機會抽中「麗寶福容大飯店總統套房」，還有iPad、台南晶英酒店住宿券、水陸雙園護照、樂園門票與電影票券等千份好禮。

地址：台中市后里區福容路8號(官網連結)

⊙成美文化園

▲成美文化園是全台唯一日系落羽松秘境，12月至3月是最受歡迎的落羽松季。 圖：成美文化園／提供

彰化成美文化園於1/29至2/2(初一至初五)，民眾出示本人到「八卦山大佛、鹿港天后宮、田尾公路花園、溪州公園花在彰化」等景點的合照，即可享有「門票買一送一」優惠，須1人購買全票300元，另1位即可免費入園。

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號(官網連結)

⊙九族文化村

超過5千株櫻花的九族文化村園區。圖／日管處提供

2024九族櫻花祭即日起至1/28推出學生票、中彰投居民憑證優惠每人680元；1/28除夕特價只要780元。

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號(官網連結)

⊙九九峰動物樂園

圖／翻攝九九峰動物樂園臉書

2025年推出在地人優惠，需出示身分證明文件，凡設籍「南投縣民」成人票460元、學生票280元、博愛票200元；「草屯鎮民」成人票或學生票280元、博愛票200元。

地址：南投縣草屯鎮富頂路726巷99號(官網連結)

⊙劍湖山世界

圖／劍湖山世界官網

劍湖山世界自1/25至2/2期間，推出全日暢玩門票：全民699元、當月壽星399元、當日壽星100元；午後票1點後499元；12歲以下兒童，只要搭配1人購買699元優惠門票，即可享99元入園優惠；生肖「屬蛇」憑證件購買也只要399元。

劍湖山世界還推出「Dress Code」活動，凡穿紅、黃、金色上衣購票入園，2人同行門票只要999元；「財神爺送幸福」、「猜紅綠博好運」等活動，有機會刮刮樂獲得2,000萬超級紅包。

地址：雲林縣古坑鄉大湖口67號(官網連結)

⊙頑皮世界野生動物園

圖／翻攝頑皮世界野生動物園臉書

台南頑皮世界於1/25至2/2購買全票480元(原價700元)、學童票380元(原價600元)、幼童票280元(原價560元)，再送30元餐飲抵用券、30元商品抵用券。

地址：台南市學甲區頂州里75-25號(官網連結)

⊙柳營尖山埤渡假村

圖／台南柳營尖山埤渡假村官網

台南柳營尖山埤渡假村於初一至初四期間推出「六合舞春泡泡猩球嘉年華」，於大草原進行親子泡泡秀及巨猩秀。並於1/21~2/10期間，推生肖「屬蛇」，憑證本人享免門票入園。

地址：台南市柳營區旭山里60號(官網連結)

⊙義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界

義大遊樂世界新春特別針對生肖「屬蛇」，或姓名中含有「史、內、克」的遊客，任一字只要288元票價優惠，6歲以下孩童僅需1元即可暢玩樂園。

地址：高雄市大樹區學城路一段10號(官網連結)

⊙遠雄海洋公園

圖／遠雄海洋公園提供

花蓮遠雄海洋公園自1/25到2/12期間，只要生肖「屬蛇」，憑證明文件，本人即可享免費入園；自即日起至3/2期間，12歲以下學童免費玩，需搭配一名同行者購買全票990元，其餘同行親友也可享特惠票價699元，至多4名；1、2月「當月」壽星，本人免費入園，需搭一名同行者購買全票990元！

地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號(官網連結)