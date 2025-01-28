走春首選！「成美文化園」門票買一送一 起吉厝慶典ｘ絕美落羽松

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆春節即將到來，大家最期待的新年假期也將展開，迎接「蛇步青雲，萬事如意」的一年，即刻安排「福地走春趣」的美好旅程！位於彰化永靖的「成美文化園」，隨著今年是成美公堂140週年，園區規劃一系列慶祝活動，1/29到2/2春節期間首波「起吉厝慶典」將熱鬧展開。此外，還有落羽松湖畔音樂會、熱鬧市集、古意童玩廣場與傳統工藝體驗活動，不僅讓走春行程收獲滿滿，更推出限定的兩人同行、一人免費入園優惠活動。

▲成美公堂140週年「起吉厝慶典」，首波將於春節啟動，有上百隻可愛的開運吉利小雞登場。 圖：成美文化園／提供

初一至初五，民眾出示本人到「八卦山大佛」、「鹿港天后宮」、「田尾公路花園」、「溪州公園花在彰化」等景點的合照，即可享成美文化園門票買一送一優惠，即兩人同行，一人免費（優惠限購買全票NT$300，另一位為免費入園）。

「起吉厝慶典」 家和萬事興

首波「起吉厝慶典」慶祝活動為期5天，自1/29展開、直到2/2為止，「家」的閩南語發音接近「雞」與「吉」，寓意為大吉大利，活動期間將有上百隻可愛的吉利小雞氣球於園區出沒。活動特色也呼應早期台灣社會，養雞象徵一個家庭豐衣足食的表現，成美文化園希望傳達分享的概念，將福氣分享給每位來訪的遊客。

▲成美文化園是全台唯一日系落羽松秘境，12月至3月是最受歡迎的落羽松季。 圖：成美文化園／提供

日系落羽松 伴悠揚樂聲

成美文化園是中部知名的落羽松景點，結合日式庭園與上百棵落羽松，形成全台唯一日系落羽松秘境，春節期間民眾可以在落羽松湖畔欣賞湖畔音樂會、走訪熱鬧市集、在古意童玩廣場免費玩，回味古早味童年時光。

▲浪漫的湖心音樂會將於春節展開，民眾可以坐在草地上，一邊欣賞落羽松，一邊聆聽悠揚國樂。 圖：成美文化園／提供

「藝」起賀新年 賞傳統工藝

此外，成美文化園更挑選廣受民眾喜愛的傳統工藝活動，包括漢服換裝、木藝作畫、飄漆扇、羅黏香彩繪等體驗活動。穿著漢服遊走庭園之間，別有一番仿古幽情的滋味。木藝作畫可以讓人發揮創作天份，利用木枝畫出獨一無二的畫作帶回家收藏。 飄漆扇是結合了漆藝和扇子的傳統工藝品，被列為非物質文化遺產技藝，利用漆不溶於水的特性，在水中作畫，扇子在水中進出，形成獨特的色彩紋路，每一把都是獨一無二的藝術品。羅黏香彩繪則是將消失一甲子的傳統工藝變成文創體驗，以天然中藥與木屑製成羅黏香掛飾香包，讓遊客親手畫出喜歡的色彩。

▲全新木藝畫作體驗，以園區花草樹木為畫筆，遊客輕鬆化身水墨畫大師。 圖：成美文化園／提供

古色古香的成美公堂，是彰化縣定歷史建築，始建於1885年。1999年921大地震後因年久失修而結構毀壞，2008年開始進行修復，凝聚全台多位國寶級匠師工藝巧手，耗時七年完成，樹立台灣傳統建築修復的典範。修舊如舊的工法，不僅恢復了其歷史風貌，並獲得文化部古蹟維護獎肯定；現今將展間規劃為「台灣百年常民生活博物館」開放給民眾參觀。

▲成美文化園春節活動彙整。 圖：成美文化園／提供

相較於台灣北部，中南部氣候較為溫暖，落羽松變色時間較為遲慢，欣賞若羽松的最佳觀賞期落在農曆春節至3月間。春節期間走訪成美文化園，不僅有落羽松可以欣賞，還可以參加成美公堂140週年慶活動，體驗民俗工藝，豐富內容一次滿足，是2025年春節出遊、賀歲納福的最佳選擇，詳細活動資訊可於成美文化園官網（https://www.cmcp1885.com/）查詢。

▲成美文化園是網紅、遊客的美拍打卡熱點（來源：molly888666莫莉攝影）。 圖：成美文化園／提供

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