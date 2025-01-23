首次聯名迪士尼公主！ 2025「陽明山花季」精彩揭幕 「4大迪士尼公主打卡、5草山館場集章」追爆櫻花抽好禮

迪士尼公主魔法降臨！ 2025「陽明山花季」正式璀璨揭幕，自1/24到3/16連續精彩52天，今年以「讓愛在心中綻放」為主題，更首度取得迪士尼公主系列IP授權，有4大主題裝置藝術、IG美圖大賞、草山百年風華串聯等活動，讓遊客穿梭進入春日童話世界，還有機會拍照打卡拿好禮！

圖／花IN台北官網

陽明山花季吉野櫻、昭和櫻、山櫻等品種陸續綻放，這回不僅讓遊客欣賞滿山的櫻花，花季期間尋找園區內的迪士尼公主裝置藝術，完成拍照打卡填問卷，可至陽明公園遊客中心兌換「迪士尼公主」資料夾。

另外，拍攝櫻花與迪士尼公主裝置藝術美照或影音，上傳至IG並標記 #2025陽明山花季IG美圖大賞，有機會抽中LEGO 樂高 迪士尼公主系列、國際牌吹風機、輕香水、星巴克杯精美好禮。

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花季期間還有草山百年風華串聯活動，可至辛亥光復樓、中山樓、陽明書屋、華岡博物館、閻錫山故居等場館，領取酷卡、參與導覽集章，集滿5場館即可於任一場館服務台兌換限定禮品。

2025年陽明山花季將以其獨特的迪士尼公主主題裝置藝術和多元精彩活動，成為一場綻放幸福的春季盛宴，賞花控們快來一場浪漫追花活動！

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2025陽明山花季「愛在心中綻放」迪士尼公主授權IP

．展期：2025/1/24至3/16

．地點：陽明公園 (台北市北投區湖山路二段26號)

．交通資訊：搭乘台北捷運淡水信義線，至「石牌站」轉乘小8、128公車；至「北投站」轉乘小9、129公車；至「劍潭站」轉乘紅5、260(區、花鐘線)、1717 陽明山公車總站下車，再沿湖山路、人車分道步行約20分鐘。

．註：陽明公園附近停車位少，建議開車民眾停在山下再搭接駁公車上山