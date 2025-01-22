限時23天登場！ 2025高雄燈會「吉伊卡哇 冬日遊樂園」 25項遊樂設施+氣墊區免費玩 吉伊卡哇快閃店、可愛小提燈必追

風靡日本、攻陷台灣的「吉伊卡哇(Chiikawa)」要來了！ 2025年高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」即將於1/25開跑，限時23天震撼登場，整個冬季的高雄愛河灣，將變身成為超萌歡樂遊樂園，除了吉伊卡哇氣偶現身，還有25項設施免費供大小朋友盡情嬉戲，讓大家暢玩一整天，千萬別錯過這場熱鬧繽紛的冬日活動。

圖／高雄市政府

「2025高雄冬日遊樂園」不僅有氣墊設施、美食市集，更有親子互動演出，讓家庭共同享樂。首先，開幕當天現場將設置3大「吉伊卡哇」的氣球裝置，預計出現在水上和陸地上都有，於1/25當天公布設置地點。

圖／高雄市政府

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冬日遊樂園絕對讓大小朋友玩翻，讓16~18號碼頭搖身一變，共設置25項設施，其中6座機械設施為全新亮相，包含旋轉木馬、海盜船、大型氣墊、球池等，將給遊客帶來無盡驚喜，更特別為2至6歲的幼童設置幼兒氣墊區，讓小小孩也能盡情遊樂。

樂園設施開放時間從1/25至2/16止(除夕當日休園)，下午3點至6點，周五至周日及年假期間，增加下午6點至晚上9點時段。須注意的是，遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放。

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市長陳其邁期待這場冬日盛事，表示高雄冬天是最適合旅遊的時節，去年的「冬日遊樂園」深受歡迎，今年更是精彩萬分，同時預告，開幕式將有五位高雄運動明星參與，包括奧運選手吳佳穎、台鋼雄鷹金牌投手陳柏清等，更有高雄冬日遊樂園代言人「告五人」現場迎接各位遊客。並推薦大家在遊樂園盡情玩樂之後，還可順道造訪東九區的景點，體驗高雄的各處美景。

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高雄冬日遊樂園除了有吸引人的吉伊卡哇氣偶、歡樂精彩的遊樂設施外，更在高雄流行音樂中心高音塔一樓設置了吉伊卡哇快閃店，活動時間自1/25至2/16；另外，高雄燈會主角「吉伊卡哇小提燈」，除了讓高雄市學童，在寒假前就可以領到一盞小提燈，一般民眾則可以在2/8、2/9到高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞。準備前去與吉伊卡哇一同度過熱鬧富有魅力的冬日活動吧！

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2025高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」

日期：1/25至2/16

地點：高雄愛河灣及16-18號碼頭(輕軌旅運中心站)

開放時間：週一至週四15:00-18:00／週五及例假日15:00-21:00

2025高雄燈會「吉伊卡哇快閃店」

地點：高雄流行音樂中心—高音塔一樓靠海側空間

時間：週一至週四13:00-20:00、週五13:00-21:00