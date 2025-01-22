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名勝世界壹號增航印度　基隆往日本「這日」首航

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名勝世界壹號因3-6月移航印度，今年的基隆港航程將延後至6/13日出發。　圖：名勝世界郵輪／提供
名勝世界壹號因3-6月移航印度，今年的基隆港航程將延後至6/13日出發。　圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】名勝世界郵輪於01/21宣布，名勝世界壹號將於03/05-06/01以印度孟買為母港展開全新印度航次，帶來豐富多元的行程選擇。同時，原定4月下旬從基隆港出發的日本航次，將順延至06/13啟航，後續行程也將進行優化調整。

針對受影響的4月及5月旅客，業務部副總裁徐牧柔表示，公司將提供免費調整至後續航次的服務，並新增更多短天數行程，為旅客提供靈活的選擇。此外，作為對受影響旅客的致意，公司特別加贈郵輪餐飲消費金，供旅客於後續航次使用。如旅客無法調整行程，公司也提供全額退費或保留一年航程，供日後兌換。旅客可洽購票旅行社窗口獲取協助。

名勝世界壹號將於06/13返抵基隆港，並再次以此為母港，推出經過全新規劃的航次行程，涵蓋3天、4天及6天等不同天數選擇，帶領旅客暢遊日本本州、四國以及沖繩、九州的主要島嶼。不論是短暫輕旅行還是深入探索之旅，都能滿足旅客的多樣需求。

另一方面，03/05起，名勝世界壹號將自孟買啟航，推出三種熱門航次，包括2晚週末公海遊（週五出發）、3晚拉克沙群島行程（週日出發，前往阿加蒂島），以及2晚果阿航次（週三出發）。這些航次將帶領旅客探索印度的獨特魅力，船上更提供經認證的素食與耆那教美食，結合多元娛樂設施，打造難忘的郵輪假期。

不論您計劃探索印度的神秘文化，還是期待前往日本的多元景點，名勝世界壹號都將帶給您頂級的郵輪體驗。欲了解更多行程詳情，請洽詢名勝世界郵輪銷售聯盟，提早預訂享受最佳航程！

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