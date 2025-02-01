大紅大紫新年走春去！ 苗栗景點一日遊「銅鑼炮仗花海」+「西湖紫色咖啡屋」 夢幻交織美好小旅行
2025年春節走春這樣玩好喜氣！ 為大家安排苗栗新春一日遊，介紹位於苗栗的兩大人氣景點——銅鑼炮仗花與西湖的噢哈娜咖啡屋，以鮮明的橘紅與夢幻的紫色，象徵著喜氣洋洋與浪漫夢幻的雙重氛圍。希望這趟走春行程，不僅能讓你大紅大紫迎新年，更留下滿滿的美好回憶。
銅鑼炮仗花海公園：壯觀的橘紅色花海展現紅色熱情
地點：苗栗縣銅鑼鄉119縣道堤防段
苗栗銅鑼鄉素有「炮仗花之鄉」的美譽，每年春節前後正值炮仗花盛開的時節，火紅藤蔓植物如同燃燒的火焰，攀附在牆面、廊架上，形成壯觀花海，令人驚豔不已，居民還會利用炮仗花佈置裝飾，增添喜慶色彩。
遊客們最喜歡沿著銅鑼炮仗花海公園步道漫步，爬滿炮仗花的側邊拱形廊道，像是進入了一條紅色隧道。橘紅艷麗的花朵象徵著新年的熱鬧與喜氣，吸引大眾悠閒地漫步拍照，並感受到一種充滿生機的節慶氛圍。
噢哈娜咖啡屋：紫色浪漫的童話秘境
地點：苗栗縣西湖鄉金獅18-5號
這間以紫色為主題的「噢哈娜咖啡屋」，以源自夏威夷語「Ohana」命名，意為「家人」，號稱為苗栗西湖最美紫色夢幻仙境，期望營造吸引了許多情侶與家庭拍攝夢幻浪漫合影。
一進入園區，則讓人彷彿置身於童話世界。戶外庭園區有紫色花海中點綴，還有許多特別裝飾「紫色」元素的打卡背景，如紫色傘海、紫色糖果屋、紫色花檯等，連同餐點也融入了紫色，例如薰衣草拿鐵、薰衣草奶凍等，不只眼前欣賞美景如畫，味蕾也同樣地被征服，十分地放鬆身心！
新的一年到苗栗走春，白天可以漫步在炮仗花步道，感受紅色花海帶來的震撼；午後則前往噢哈娜咖啡屋，享受紫色浪漫的下午茶時光，兩種迥異的風格融合，更能感受新春大紅大紫的喜慶氛圍！
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