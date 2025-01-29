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搭車就能到！ 2025城市花海走春「5大台北賞花地圖」 陽明山花季、樂活夜櫻季 巧搭迪士尼公主裝置藝術

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
2025新年走春「5大台北賞花地圖」。圖／台北市政府工務局
2025新年走春「5大台北賞花地圖」。圖／台北市政府工務局

2025新春賞花台北不必求遠！ 作為搭車就能輕鬆賞花作為繁華的都市，新年走春「5大台北賞花地圖」推薦，從城市公園到山林步道，每個地點都能帶來不同的賞花體驗，早春時節五花十色的花卉開始綻放，快來計畫一趟台北的走春賞花之旅，不妨參考以下五大推薦景點，各具特色並提供你不同的賞花體驗。

2025全年花季資訊。圖／取自花IN台北官網
2025全年花季資訊。圖／取自花IN台北官網

1. 古亭河濱公園

古亭河濱公園。圖／台北市政府工務局
古亭河濱公園。圖／台北市政府工務局

古亭河濱公園位於台北市都市中心的一片寧靜綠洲，每到冬春之際，種植著大面積的絕美花海開始綻放，帶來紫爆浪漫拼貼花田，今年還增加黃色系花種點綴與夜間裝置藝術，一路從白天美到夜晚，賞花期到今年2月中旬，成為初春的一抹驚喜。

古亭河濱公園。圖／台北市政府工務局
古亭河濱公園。圖／台北市政府工務局

📍路線：以地圖搜尋「古亭河濱公園籃球場」、「古亭河濱公園心型拱門」進行導航；搭乘捷運松山新店線「公館站」4號出口出站，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘即可抵達。

2. 三層崎公園

圖／台北市政府工務局
圖／台北市政府工務局

坐落在大屯山系下，隱藏於士林區的三層崎公園，擁有木製步道和觀景台，以獨特斜坡地形打造出如彩色浪濤般的壯麗花卉景觀，更以GPS定位放樣技術，展現出大冠鷲圖騰花海，打造有如北海道富良野視覺感，最佳賞花期間為每年一月中旬至二月下旬，使不少喜歡拍照的民眾慕名前往打卡。

圖／台北市政府工務局
圖／台北市政府工務局

📍路線：搭乘捷運至"北投站"或是捷運"復興崗站"，轉乘公車到「貴子坑水土保持園區」站，即可到達台北市北投區秀山路50號旁。

3. 樟樹步道

樟樹步道。圖／臺北市政府工務局
樟樹步道。圖／臺北市政府工務局

樟樹步道位於台北貓空地區，步道規劃平緩且開闊，成為深受遊客喜愛的健行景點，每年隨著季節變化呈現不同景色風貌，目前於1、2月盛開魯冰花，步道沿途盡是樸實的農村意象，設有相思炭窯、茶園、穀倉等特色景點。

樟樹步道。圖／臺北市政府工務局
樟樹步道。圖／臺北市政府工務局

📍路線：搭乘捷運至"動物園站、萬芳社區站"，再轉乘公車棕15或棕15區至樟山寺站；亦可轉乘纜車至貓空站。

4. 樂活公園

內湖樂活夜櫻季。圖／台北市政府工務局
內湖樂活夜櫻季。圖／台北市政府工務局

台北夜間旅遊也可以很浪漫！樂活公園內溝溪步道，能近距離欣賞盛開的上百株櫻花，有寒櫻、吉野櫻、八重櫻等，各式品種陸續綻放。

內湖樂活夜櫻季。圖／台北市政府工務局
內湖樂活夜櫻季。圖／台北市政府工務局

今年以「櫻花樹下的幸福」為主題，特別取得授權推出迪士尼公主裝置藝術，包括茉莉公主、樂佩公主及許願光廊等三處精彩的櫻花裝置，打造一場夢幻而浪漫的櫻花饗宴，讓人流連忘返。

📍路線：內湖樂活公園位於台北市內湖區康樂街61巷，可搭乘捷運至"東湖站"，再轉乘公車至"東湖社區站、汐湖橋口站、東湖國小站"。

5. 陽明山花季

陽明山花季。圖／台北市政府工務局 台北市政府工務局
陽明山花季。圖／台北市政府工務局 台北市政府工務局

陽明山花季是台北市最具代表性的賞花活動之一，每年皆吸引賞花愛好者追逐，今年以「讓愛在心中綻放」為主題，設有4處迪士尼公主裝置藝術，包括入口意象、白雪公主、仙度瑞拉、迪士尼主題造景結合櫻花美景，並搭配多元精彩活動，與大家共度浪漫的櫻花季節！

陽明山花季。圖／台北市工務局
陽明山花季。圖／台北市工務局

📍路線：搭乘捷運至"士林店、劍潭站"，轉乘公車至"大坑廟、第一停車場(花鐘)、湖山路二段、陽明公園服務中心"。

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公園 美景 賞花 走春 陽明山

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