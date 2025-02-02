郵輪新手看過來！MSC地中海榮耀號懶人包，快速了解榮耀號的台灣行程＆移航郵輪優勢

郵輪旅遊怎麼玩？第一次搭郵輪或是想體驗完全放鬆的郵輪之旅推薦選擇MSC地中海榮耀號🚢不論是台灣來回的行程，還是單趟的移航郵輪，都能體驗到MSC的豪華服務與設施，榮耀號也是許多郵輪新手的優先考量喔，不只因為價格優惠，整艘船的設計還符合了各個年齡段的旅客需求！跟著AsiaYo的郵輪攻略一起來快速看看榮耀號的優點特色吧！





⚓MSC地中海榮耀號郵輪攻略懶人包

全面向的設施與服務不只適合郵輪旅遊新手，也適合所有類型的旅客喔！還有市場最低價的移航郵輪航班，趕快跟著AsiaYo一起看下去吧✨

✅親子✅家族✅朋友✅閨蜜✅情侶✅獨旅

圖/AsiaYo提供

MSC榮耀號郵輪精選亮點✨

🎀超好拍的輕奢風郵輪

來搭郵輪肯定要拍照打卡！MSC榮耀號精緻又豪華，由6萬多顆水晶打造的施華洛世奇水晶旋梯和超過80公尺長的LED天幕都超值得拍，建議清晨或黃昏有陽光照在水晶上時拍人像照，搭配正式禮服或亮色服裝更有層次！天幕位於地中海長廊上方，動態效果隨主題變化超用心！🪅

🎀豐富船舶設施

MSC榮耀號設施豐富，絕對能找到你喜歡的！甲板擁有 無邊際泳池、全天候室內泳池 ，以及白天放鬆、夜晚熱鬧派對的 玻璃穹頂 區域。水上樂園有 滑水道、潑水裝置 等，是炎夏親子同樂的清涼首選🌊大劇院每日上演 國際級音樂劇與魔術秀 ，提前預約就可以免費享受！

，以及白天放鬆、夜晚熱鬧派對的 區域。水上樂園有 等，是炎夏親子同樂的清涼首選🌊大劇院每日上演 ，提前預約就可以免費享受！ 郵輪還提供 逼真模擬賽車設備 ，讓速度迷體驗F1賽道； 樂高互動空間 則是孩子的天堂，激發創意，讓父母放心享受其他設施超幸福🩷

🎀各國美食餐廳

12間餐廳、20間酒吧滿足不同旅客的需求🍱市集自助餐廳提供20小時不間斷服務，多樣化的餐點的超方便！主餐廳則以典雅環境和專業服務為特色，適合正式用餐場合~酒吧超多間，私心推薦到泳池邊和甲板上的酒吧是放鬆&欣賞海景的絕佳地點，吹著海風喝著小酒超chill😍

🎀多樣舒適艙房

內艙房適合以探索船上設施為主的旅客，價格實惠，雖無窗戶但設計舒適。陽台艙則適合希望享受海景&私密空間的旅客，擁有私人露台，可隨時欣賞美麗的海景，在房間也能瘋狂出片超自在！整體來說若注重景觀與舒適體驗可選陽台艙/海景艙，而若以岸上活動為主且注重預算，內艙房會是超級理想選擇喔✨

🚢MSC榮耀號登/離船指南

🚢登船流程👀

抵達郵輪碼頭→至登船區域→出示登船證明文件＆郵輪訂單→辦理登船手續→領取郵輪房卡

🚢離船流程👀

結清所有待支付費用→由工作人員通知離開客艙→攜帶行李和郵輪房卡至登船區域→工作人員協助引導至海關和安全檢查

🚢郵輪房卡及APP使用指南👀

郵輪房卡 是船上的萬用工具，不僅是房間鑰匙，還可用於 支付、身份證明、用餐、購物和娛樂 等各種用途，因此必須妥善保管並隨身攜帶!!!!!

是船上的萬用工具，不僅是房間鑰匙，還可用於 等各種用途，因此必須妥善保管並隨身攜帶!!!!! MSC的官方APP則可以輕鬆掌握所有船上資訊 ，包括娛樂、聯絡方式、餐廳預訂、活動日程等，還可以查看花費情況喔📱

圖/AsiaYo提供

🗺️MSC榮耀號郵輪行程

☆ 台灣基隆來回郵輪行程 ☆

基隆來回的郵輪旅遊絕對新手友善！台灣港口進出超方便，而且郵輪基本上已經把你旅行的一切顧慮與行程都全包了！只需要想下船的觀光，懶的安排也可以直接選擇套裝的岸上觀光或是直接留在船上玩設施(🤫:通常人都會很少,滑水道不用排隊><)！

☆ 2025春季賞櫻 3月 ☆

春季搭郵輪賞櫻花真的超舒服，輕鬆享受海上之旅與美麗櫻花🌸沖繩的櫻花以寒緋櫻為主，色澤較深，與熱帶風情超搭🌸鹿兒島的櫻花盛開時期為3月搭配櫻島火山背景非常迷人🌸濟州島的櫻花主要是潔白的🌸推薦可以根據喜歡的櫻花選擇要搭的行程唷！

☆ 2025夏季行程 6-7月 ☆

夏天搭郵輪能輕鬆享受海上度假，探索熱帶島嶼的美麗風光🏝️4天行程就能體驗沖繩海灘與當地文化，而5天行程則提供更多時間，讓你深入探索宮古島與石垣島的自然景點，或是享受更完整的郵輪體驗，不論選擇哪個行程，夏季郵輪絕對能讓你度過愉快的海上假期⛱️

圖/AsiaYo提供

☆ 基隆↔️東京移航郵輪行程 ☆

近期非常熱門的郵輪旅遊選擇：移航郵輪！不論是台灣到東京，還是東京到台灣，都可以隨心所欲的安排在日本停留的時間，來一趟自在的東京自由行，當然在船上的娛樂和服務樣樣都不會少！就把他想像是一個超級豐富豪華的單程交通工具，享受奢侈的通勤方式😍！這樣的行程非常適合那些想在旅行中有更多彈性、不受時間束縛的旅客，同時又能體驗郵輪的奢華與舒適，一舉多得🌊





MSC地中海榮耀號郵輪就是這麼精彩！如果你已經開始心動了，真的可以趁著這波超級優惠衝一下郵輪之旅！還有更多飛航郵輪行程、基隆出發郵輪、高雄出發郵輪，統統都有行程，預訂郵輪旅遊、全球團體行程就上AsiaYo🚢🌎！





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