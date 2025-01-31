2025年10大新興目的地揭曉！日本沖繩、海南島三亞入列

旅人們注意了！2025年旅遊計畫前，先看這一篇。旅遊平台Booking.com甫揭曉「2025年十大新興目的地」，鄰近的沖繩「那霸」、海南島三亞，還有遠方的挪威「特羅姆瑟」追尋極光，或是拜訪智利「聖佩德羅德阿塔卡馬」造訪沙漠中的地形教室、探訪星空。這些私房的秘密景點都將成為2025年的新興目的地。

Booking.com揭曉「2025年十大新興目的地」。圖/Booking.com提供

●沖繩那霸 Go-Kart 暢遊城市的冒險新體驗

沖繩那霸有著古色古香的「首里城」及熱鬧非凡的「國際通」，濃濃的反差魅力絕對必訪。圖/Booking.com提供

「沖繩」、「那霸」在當地原住民語擁有「開放田野」的意涵。作為沖繩的首都，這座國際城市有著許多迷人的反差魅力，包括古色古香的「首里城」，熱鬧非凡的「國際通」，神秘莫測的「玉泉洞」，還有寧靜雅緻的「識名園」。若喜歡冒險刺激的旅人，「在沖繩公共道路上的Go-Kart冒險」是一項新體驗，可以一邊在城市中穿梭、一邊參觀各大景點。

位於那霸市區的「Okinawa EXES Naha」五星級飯店、裝潢風格貴氣奢華且不乏沖繩傳統元素，頂樓還有超過20坪的私人泳池套房，讓旅人在繁榮鬧區中也可以靜享優閒時光。

●挪威特羅姆瑟 前進北極圈 體驗追尋極光的夢想聖地

挪威「特羅姆瑟」被譽為體驗極光和永晝現象的首選目的地之一，是前進北極圈的夢想聖地 。圖/Booking.com提供

位於北極圈挪威北部最大的城市「特羅姆瑟」，被譽為體驗極光和永晝現象的首選目的地之一，旅人可以參加「乘船追逐北極光」行程，體驗令人屏息的極光之旅。此外，特羅姆瑟還擁有雄偉的峽灣風光、豐富的野生動物資源，以及歷史悠久的木造建築群等美景。

Booking.com 2025年旅遊趨勢調查顯示，超過七成（73%）的台灣旅人有意願前往光害較少的目的地，親眼見證宇宙奇觀（69%）。有著玻璃屋頂和大片落地窗的「Aera - Glass cabins」是觀星愛好者的夢想聖地，白晝時，旅人可以到附近的山區健行滑雪；夜晚時，躺在床上獨享極光絕景。

有著玻璃屋頂和大片落地窗的「Aera - Glass cabins」是觀星愛好者的夢想聖地。圖/Booking.com提供

●智利聖佩德羅德阿塔卡馬 沙漠中的地形教室 零光害的探星秘境

智利「聖佩德羅德阿塔卡馬」風蝕沙丘和鋸齒狀山脊，是一座沙漠中鮮活的地形教室。圖/Booking.com提供

「聖佩德羅德阿塔卡馬」是智利北部的一座沙漠小鎮，當地獨特的自然景觀彷彿一座鮮活的地形教室，像是因風蝕造就的沙丘和鋸齒狀山脊山脈，還有宛如月球表面的月亮谷、鹽湖和溫泉等，讓旅人可以盡情體驗大自然的鬼斧神工。這座高海拔的城鎮具有零光害的優勢，旅人可以參加「聖佩德羅德阿塔卡馬半私人天文之旅」，在繁星點綴的夜空下享受難忘的觀星體驗。

而來到這個地形樣貌多變的目的地，「特蘭台山林小屋」絕對會是旅人的首選，旅宿以天然石材打造，搭配木製家具，營造出舒適的居家感，旅宿還提供每日瑜伽課程及現泡有機茶，提供寧靜放鬆的住宿體驗。

●美國休士頓 在熱情奔放的南方城市中 來趟航太總部的頂級之旅

「休士頓」以世界一流的美食之都和蓬勃發展的音樂文化重鎮聞名。圖/Booking.com提供

美國第四大城市「休士頓」，以世界一流的美食之都和蓬勃發展的音樂文化重鎮聞名。從LGBTQ+友善的蒙特羅斯區，到擁有豐富拉丁美洲文化的多彩東區，處處皆可看到這座城市充滿濃濃的南方熱情魅力。根據2025年旅遊趨勢調查報告顯示，台灣有近69%的旅人想要觀賞宇宙奇景，廣大的航太迷不妨參加「美國宇航局太空中心門票加上休斯頓城市之旅」，探索這座城市的頂級體驗。

位於市中心的「Reside Houston」是一間將歷史建築與現代舒適完美融合的精品酒店，這座經過精心修復的裝飾藝術建築，保留了原有的工業風元素，並搭配現代化的設施與設計，展現該地區獨特的建築風情。旅宿地理位置優越，與摩天大樓、劇院區、綠地公園等文化地標交相輝映，是旅人體驗休士頓的完美基地。

●法國蒂涅 阿爾卑斯山脈的高山樂園 滿足冰川探險與美酒佳餚

「蒂涅」是法國阿爾卑斯山的首選度假勝地，尤其適合喜歡追求冒險刺激的旅人。根據2025年旅遊趨勢調查顯示，有26%的嬰兒潮世代（出生於1946至1964 年）想體驗年輕時大膽無畏的放縱，35%的旅人想探索冰川的蹤跡，位於法國瑞士交界處的蒂涅，不論是哪個季節都有豐富的滑雪娛樂，此外，對於品嘗美酒佳餚感興趣的旅人（42%），每年8月的蒂涅葡萄酒節則不可錯過。

位於瓦娜色國家公園內的「Les Suites - Maison Bouvier」提供奢華的住宿體驗，飯店內設有室內游泳池和SPA設施，每間套房均配有陽台，讓旅人可以遠眺壯麗群山的陽台，盡情沉浸在阿爾卑斯山的極致魅力。

●義大利的里雅斯德 歐式中世紀的重要深水港 探索洞穴城堡與健行樂趣

義大利東北部的「的里雅斯特」，曾被譽為全世界最重要的港口之一，這座城市有長達46公里的海岸線，融合草原、森林和岩石景觀，Booking.com推薦旅人前往參觀歐洲僅存的「洞窟城堡」，探索神秘的石灰岩洞穴，感受大自然鬼斧神工的力量；城市中也有多條健行步道，旅人漫步其中，可從不同角度俯瞰廣闊的海岸線。如果想深入體驗的里雅斯特迷人的環境與文化，建議造訪經典地標如義大利統一廣場和米拉馬雷城堡。

此外，入住市中心的「七歷史套房飯店」，更能讓旅程增添一份歷史與藝術的韻味。這間旅宿以20世紀中期的建築風格、藝術品及歷史象徵為靈感，每間套房都充滿獨特設計，讓人深陷這座城市獨特的文化魅力。

●西班牙比利亞霍約薩 繽紛的海岸小鎮 漁業重鎮的美食與古蹟巡禮

西班牙「比利亞霍約薩」是一座充滿歷史風情的古鎮，擁有豐富的漁業傳統。這座西班牙小鎮處處可見色彩繽紛的房屋和寧靜的沙灘，旅人可以漫步在古色古香的街道上，參觀哥德式教堂或是古老的塔樓，或是參加「古蹟遊覽和西班牙小吃美食半日遊」，品嘗道地的西班牙陶鍋飯、燉菜以及鹽醃風乾鮪魚。

緊鄰海邊的「Suites at Sea」具有零死角的大海景緻。旅宿採用公寓式設計，每間公寓都有設備齊全的廚房和寬敞的客廳，部分更設私人露臺，讓旅人可以全方位享受溫暖的陽光。另外，旅宿使用太陽能源供應冷暖溫控系統，打造永續的旅遊環境。

●巴西若昂佩索阿 南美洲的太陽之門 風和日麗陽光天堂

有「太陽之門」之稱的巴西「若昂佩索阿」，位於南美洲最東端，這裡號稱全世界最綠意盎然的目的地之一。旅人可探索阿魯達卡馬拉動植物園的自然美景，或漫步歷史悠久的老城區，參觀聖弗朗西斯科教堂等文化地標。想放鬆身心則可前往紅沙島（Ilha de Areia Vermelha）和鱷魚海灘（Praia do Jacaré）享受日光浴。此外，坦巴烏市集展示當地手工藝，「福羅雙體船上的文化之旅」則結合美食、舞蹈與音樂，帶來難忘的巴西體驗。

推薦下榻當地唯一一家座落在沙灘上的城市飯店「Oceana Atlântico Hotel」，旅人可以從專屬的海灘出入口輕鬆前往沙灘，參與各種水上活動，或乘坐郵輪觀賞城市裡的鱷魚。

●中國三亞 前往中國夏威夷 挑戰五指山的探險假期

位於中國最南端的海南島「三亞」，以「中國夏威夷」聞名，擁有20公里白沙灘與碧藍海水，全年日照2,500小時。景點包括呀諾達雨林文化區、南山大小洞天、水稻國家公園及三亞千古情舞台劇等，自然奇觀與文化魅力不容錯過。

2025旅遊趨勢顯示，26%樂齡旅人渴望挑戰舒適圈。Booking.com推出「海南五指山峽谷2日遊漂流和徒步旅行」，推薦熱愛冒險的旅人。亞龍灣的「金茂三亞亞龍灣麗思卡爾頓酒店」坐落於海邊，旅人可欣賞著南中國海景，並在輕柔的波浪聲中迎接美好的早晨。旅宿還有五座游泳池、兩座網球場、八間餐廳和頂級 SPA，是奢華度假的理想選擇。