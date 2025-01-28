新春財蛇到、住就送紅包！盤點各大飯店春節住房優惠

金蛇獻瑞迎新春，全台各大飯店搶搭新春與寒假熱潮，紛紛推出各種優惠方案，搭配春節新玩法、抽獎或送紅包博好彩頭，也有秒出國感的度假體驗。

●台北遠東 紅包大FUN送

台北遠東香格里拉推出 「新春財蛇到 紅包大FUN送」住房專案 以及一系列精采的年節活動，共同迎接新春佳節。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉推出「新春財蛇到 紅包大FUN送」活動，即日起至2月2日、入住專案可享房費滿千送百紅包回饋，可選擇飯店現金抵用券或遠東SOGO禮券。春節期間、1月29日至2月2日飯店也特別準備充滿年味的節慶活動，例如大年初一上午11時於大廳舉辦開年儀式，以震撼舞獅鼓陣揭開序幕，財神爺也會現身各餐廳發送開運糖。另有多項傳統民俗體驗，如書法家揮毫寫春聯、手寫紅包袋與春聯創作體驗、造型氣球秀，以及手作捏麵人與剪紙等，住客憑房卡可免費領取捏麵人或立體剪紙乙份，數量有限，送完為止。住房專案每晚8,600元起。

●六福莊 秒到非洲過新年

秒到非洲的度假體驗。圖/六福莊提供

六福莊的「蛇來運轉」專案，則讓全家秒到非洲過新年。其中，六福莊非洲面具節讓遊客不出國，就能體驗獨特的異國文化巡禮。入住其間，可坐擁大片落地窗視野，讓孩子近距離觀察非洲犀牛、斑馬、狐獴等野生動物生態，此外，也能選擇搭六福村猛獸籠車，進入開放式展場，和孟加拉虎、非洲獅面對面，讓遊客白天彷彿置身在非洲大草原，春節晚間還能欣賞六福村璀璨煙火秀。春節限定「蛇來運轉」兩天一夜，三人入住一泊二食專案16,800+10%，還可兩日暢玩六福村主題遊樂園，以及網紅討論度最高的超夯親子非洲探險遊戲島。

●義大皇家 新春限量加碼減2千

農曆春節入住飯店，可體驗各種趣味活動。圖/義大皇家酒店提供

義大皇家酒店於1月28日至2月1日除夕至初四期間，也特別推出「金蛇賀春福滿門」春節住房專案，專案價9,999元，新春限量加碼再減2,999元，最低7,000元。另外，大年初一至初四期間，飯店現場推出「金蛇賀春」春節趣味活動，包含大年初一上午9時的戰鼓迎春醒獅表演，還有大義吉祥物見面會、魷魚遊戲打紙片、小丑折氣球、瘋狂撈金賽、新春燈謎牆等多項新春活動，可感受濃厚的年節氛圍。

●凱撒飯店連鎖 10家飯店齊優惠

為感謝2024年豐收並迎接2025年春節蛇年到來，凱撒飯店連鎖聯合全台10家飯店推出優惠活動，即日起至2月16日住房最低每晚3,299元起，享特色啤酒搭配涮嘴零食及精美紅包袋、再抽新年賀禮等，最大獎為價值萬元免費住宿券。

此外，飯店現場也將安排各式新春民俗活動與賓客互動，如台北新板希爾頓酒店祥獅獻瑞迎賓表演傳遞鴻運喜氣、揮毫春聯斗方、手編大桔大利活動等，由專業老師現場手作各式年節小禮提供住房及用餐賓客免費兌換；台北凱撒連住兩晚加贈台北捷運一日票；台北凱達依入住人數享百宴自助早餐、再加贈內含1,000元消費抵用券的開運紅包及新春福氣包；台南趣淘加贈伴手禮的全方位度假行程；墾丁凱撒專案入住再贈幸運刮刮卡等。

●和逸飯店台北雙館 新春抽獎驚喜連連

和逸飯店•台北民生館與台北忠孝館推新春專案「新春財蛇好預皂」，每房贈台灣在地伴手禮。圖/和逸飯店提供

迎接2025蛇年新意，和逸飯店•台北民生館與台北忠孝館以「新春財蛇好預皂」住房專案及現場抽獎活動，帶來濃厚年節氣氛。即日起至2025年2月28日，預訂春節住房專案、每晚4,788元，三天兩夜8,888元起，專案含雙人早餐及台灣百年品牌「大春煉皂」生肖造型皂與金元寶皂乙組。活動期間入住或於二樓THE Lounge消費滿千元，可參加紅包抽獎，有機會贏得客房免費住宿、餐飲券等多種好禮。

●台南晶英 住房送永續環保好禮

台南晶英的禮盒，選擇廢木材與植物纖維再製的綠色材料製作，貫徹資源零浪費的永續理念。圖/台南晶英提供

農曆新年的假期長達9天，全台玩透透正是時候。台南晶英除夕至初三推出「晶蛇迎新春」住房專案，兩人成行每人最低5,650元起，透過官網預訂指定房型並輸入指定優惠碼，再享第三人免費入住。另推出晚間8點後入房的連泊方案，每晚9,999元起，上述每房皆贈永續環保限定好禮。新春期間，飯店也精心規劃年味濃厚的活動，包含舞龍舞獅迎新春、春聯蓋章拓印與畫糖職人互動表演，旅人可親手DIY帶回祥獅獻瑞圖騰對聯或體驗華人傳統民俗技藝的魅力，迎接福氣滿滿的金蛇年。

●礁溪晶泉丰旅 體驗台灣冬茶之美

旅客可親臨茶園參與導覽，感受大地的芬芳與農村的寧靜。圖/礁溪晶泉丰旅提供

冬日也是台灣茶區最迷人的時節。晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，攜手冬山鄉「花間茶語 小農驛站」，即日起至2025年3月31日推出「製茶時農 釀冬」一泊一食住房專案，除了三燔輕日式自助早餐，另贈送「漫步茶園手作體驗」，旅客可穿上農家服裝，體驗採茶樂趣。旅程中還可品嘗精緻茶席與手作茶點，並動手製作專屬的茶香足浴包。兩天一夜四人成行，每人每晚1,972元起，透過官網預訂可享全台高鐵最低78折起優惠。