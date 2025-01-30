走春、旅遊必逛！「4大超商特色門市」補給飲食又好拍

在傳統文化中，大年初二回娘家是重要習俗之一，不論是闔家團聚、外出拜年或到各地旅遊，超商都是補給飲食、短暫休憩的好去處，尤其是特色門市或主題店好買又好拍，走過路過千萬別錯過！

7-ELEVEN北部唯一的寶可夢主題店，以「水彩圖素」的全新視覺打造門市整體風格，白色基底塗裝搭配花朵與精靈球員素，皮卡丘、伊布、波加曼貫穿內外部，側邊還有皮卡丘跟伊布藏身其中的打卡拍照區。

門市內櫃檯以閃爍霓虹發亮燈板增添遊逛氛圍，客席區桌面上也可看見寶可夢們探頭的可愛模樣，還有皮卡丘與伊布的燈箱，以及粉絲必逛的周邊商品主題櫃，近百款寶可夢商品讓大小朋友帶著滿載的快樂返家。

7-ELEVEN台北中寧門市是7-ELEVEN北部唯一的寶可夢主題店。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN台北中寧門市的客席區桌面上可看見寶可夢們探頭的可愛模樣。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN台北中寧門市設有超萌的寶可夢周邊商品主題櫃。圖／7-ELEVEN提供

●7-ELEVEN南投埔里龍揚門市（南投縣埔里鎮樹人路221之2號）

OPEN!將大明星與日本三麗鷗角色們首次合體打造首間全新圖素「水汪汪」主題店，集結OPEN!將、PLEASE妹妹、條碼貓、LOCK與大耳狗喜拿、HELLO KITTY、KUROMI、布丁狗等人氣角色，一起變成水汪汪的無辜可愛大眼圖素，藏身在各個角落。

門市整體設計結合在地特色，融入糖葫蘆、珍珠奶茶、大腸包小腸、彈珠汽水等本土小吃，天花板還有大型OPEN!將與布丁狗的眼睛同時閃閃發光，座位區更塗裝成粉嫩色系，店內同步設計了限定圖素周邊商品讓粉絲盡情採購。

7-ELEVEN南投埔里龍揚門市是OPEN!將大明星與日本三麗鷗角色們首次合體的「水汪汪」主題店。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN南投埔里龍揚門市採用粉嫩色系設計，天花板還有大型OPEN!將與布丁狗。圖／7-ELEVEN提供

●7-ELEVEN高雄明仁門市（高雄市三民區明仁路8號）

全球最受歡迎的小車TOMICA全台首間主題店在7-ELEVEN高雄明仁門市登場， 以活潑紅色為整體視覺主軸，並搭配經典TOMICA車款打造門市風格，門市外天花板的日系經典小車們車頭燈還會發出閃光打造十足氛圍感。

店內柱面上、餐桌椅皆換上TOMICA主視覺塗裝，經典車子造型主題櫃更成為最亮眼的裝置；天花板的軌道設計成流動型的光線跑道，門市更販售限定特注車「中華郵政車組」、「限定警車」、「計程車」，滿足大小朋友的蒐藏喜好。

全球最受歡迎的小車TOMICA全台首間主題店在7-ELEVEN高雄明仁門市登場。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN高雄明仁門市天花板的軌道設計成流動型的光線跑道。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN高雄明仁門市的經典車子造型主題櫃是最亮眼的裝置，更販售限定特注車「中華郵政車組」、「限定警車」、「計程車」，滿足大小朋友的蒐藏喜好。圖／7-ELEVEN提供

坐落於福德路與中山路的恆春老街十字口，是遊客必經位置，鄰近恆春熱門打卡景點—海角七號電影拍攝場景「阿嘉的家」，以及恆春天后宮等。

店舖外觀與牆面參考恆春古城門的磚砌城牆概念設計，並將「拱形城門」應用於連接賣場空間與休憩區間的廊道，散發濃厚的在地特色氛圍。

全家便利商店恆春海角店是遊客逛恆春老街必經位置。圖／全家便利商店提供 全家便利商店恆春海角店將「拱形城門」應用於連接賣場空間與休憩區間的廊道設計中。圖／全家便利商店提供 全家便利商店恆春海角店戶外休憩區。圖／全家便利商店提供

●全家便利商店新北捷十四張店（新北市新店區民權路282號，新北捷運十四張站）

2024年底全家便利商店與新北市捷運公司在環狀線十四張站推出「全家便利商店FamilyMart×New Taipei Metro」聯名概念店，店舖除了既有的便利商店服務，也導入自助結帳機、全智能EC智取櫃、智能咖啡機等多項科技設備，提供更便捷的購物體驗。店舖位於新北環狀線與安坑輕軌的交會點，走出店外的景觀露台可遠眺台北101。

全家便利商店與新北市捷運公司在環狀線十四張站推出「全家便利商店FamilyMart×New Taipei Metro」聯名概念店。圖／全家便利商店提供 全家便利商店新北捷十四張店店內獨家販售新北捷運自有與聯名商品。圖／全家便利商店提供

鄰近全台最大的媽祖廟「台南正統鹿耳門聖母廟」與有台版「亞馬遜河」之稱的四草綠色隧道附近，門市設計融入當地文化信仰，以Cute版的媽祖、千里眼與順風耳做為櫥窗設計。

萊爾富安南鹿耳門店鄰近全台最大的媽祖廟「台南正統鹿耳門聖母廟」，門市設計更融入當地文化信仰。圖／萊爾富提供

●萊爾富復興旺詮店（桃園市復興區中正路275-9號）

以萊爾富吉祥物「嗨寶」與融合台灣原住民泰雅族文化所打造的特色門市，更是往來復興區知名的遊憩景區如三民蝙蝠洞、羅浮雙橋、小烏來、拉拉山、角板山等地，值得停留休憩、拍照打卡的必經之處。

萊爾富復興旺詮店是以萊爾富吉祥物「嗨寶」與融合泰雅族文化所打造的特色門市。圖／萊爾富提供

●OKmart高雄駁二藝術門市（高雄市鹽埕區大義街21號）

堪稱潮流工業風文創打卡點的OKmart高雄駁二藝術門市，融入工業風設計，黑紅配色展現時尚質感，搭配懷舊磚牆與水泥牆面，呈現美式復古風格。