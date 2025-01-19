東部人春節衝！全台佔地最大「休閒農場」免費入園 加碼「鄉親優惠票」一人可買4張 拍爆歐風花園、和可愛動物療癒互動
新年走春有譜了！全台佔地面積最大的花蓮「休閒農場」推出春節門票優惠，除了有秀身分證享「鄉親票價」外，還有「免費入園」的福利，能夠暢遊歐風花園美拍，還能近距離接觸可愛動物療癒一下，春節衝東部必排行程快加一！
位於東台灣最浪漫的約會度假勝地「墾夢莊園」內的花蓮「新光兆豐休閒農場」坐擁726公頃的綠意森林，有歐洲花園、鳥園、可愛動物園、鹿苑、乳牛區等豐富的區域規劃，能與可愛小動物們近距離接觸，還有遊園小火車可以體驗，是親子旅遊的熱門夯點。
為迎2025春節，特別祭出新春限定門票優惠，1/29至2/2，凡設籍宜蘭、花蓮或台東者（身分證開頭英文字母為G、U、V），即享鄉親優惠票280元（原價400元），今年更開放一張證件可購買4張鄉親票，帶外地朋友同遊也不是問題。
不僅有鄉親票，同一新春期間，生肖屬蛇者、12歲以下憑身分證件即可「免費入園」，加碼滿額再抽紅包，只要憑農場消費發票單張金額滿2,000元即得摸彩機會乙次，每日限量30組。更多活動及優惠詳情以官方公告為準。
花蓮新光兆豐休閒農場 新春優惠資訊
優惠期間：2025/1/29～2/2
門票優惠：【鄉親票】設籍宜蘭、花蓮、台東者憑身分證件可享優惠價全票280元（原價400元）、優待票220元（原價300元）｜【免費入園】生肖屬蛇者（以西元年計算）、12歲以下
備註：具鄉親票資格者可憑一張證件購買4張鄉親票
官網：https://www.skcf.com.tw/index.html
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