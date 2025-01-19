好運轉轉樂迎金蛇年！ 「2025華泰唐人街」三大新春打卡點 「1.6KM燈海、懷舊電玩風貪食蛇、新春祥獅大遊行」必追

2025「華泰唐人街」新裝登場！ 今年GLORIA OUTLETS 華泰名品城將舉行一場充滿懷舊電玩風情的新春盛事，以80-90年代經典電玩遊戲「吃豆人」和「貪食蛇」為概念，帶來蛇年財富滿滿的意象，還有1.6公里的財氣燈海結合年節喜氣裝飾，讓遊客置身感受懷舊與現代的完美結合！

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲專頁

華泰唐人街的打卡亮點，包括了一系列充滿遊戲風格的裝置，如一期的4棵「福樹迎春」以及「霓虹貪食蛇打卡牆」、二期的「華燈光影轉運站」大小燈籠串成光影區，還有如意算盤定時轉動、三期的「四季如春蛇如意」倉庫外高掛大紅燈籠，讓人眼睛為之一亮的幾何貪食蛇彩繪元素，讓遊客能拍照打卡兼招財開運。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲專頁

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲專頁

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲專頁

而初一至初三的精彩活動，包括下午2至3點「祥獅躍樁大遊行」、下午3點至4點與財神爺一同好運轉轉樂抽獎活動。無論是否消費，大家都有機會贏得千元購物金、COACH 獨家好禮等驚喜獎品。此外，還有傳統鼓陣、大旗舞等表演，讓遊客一同感受濃厚的新春氛圍，迎接2025金蛇年的到來。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲專頁

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲專頁

「華泰唐人街」新春場景將持續舉辦至2/23，為期34天的活動，快計畫來此共度特別的新春之旅，華泰名品城為大家帶來一場遊戲趣味與年節氛圍融合的盛宴！

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲專頁

華泰名品城「2025華泰唐人街」

活動期間：2025/1/21至2/23

春節營業時間：1/27(小年夜)11:00-22:00；1/28(除夕)11:00-15:00；1/29-2/2(初一至初五)11:00-22:00