櫻花控看過來！ 旅天下帶你解鎖「5大日韓賞櫻秘境」
【文・莊士賢】
春日裡最迷人風景，莫過於一片粉色浪漫的櫻花海，迎接春天即將到來，旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）推出東北亞賞櫻行程，鎖定日本、韓國兩大賞櫻熱門地點，並加碼布局日本北海道函館及韓國聞慶、清州、忠州、濟州市等2、3線城市賞櫻產品，展現更具特色的櫻花體驗。為回饋消費者，凡於1月底前報名賞櫻行程可折扣2,000元，旅天下表示，春季花季商品詢問度較去年增3成，顯示市場對賞櫻旅遊需求持續升溫，對後續市場表現充滿信心。
旅天下盤點日、韓5個美到爆炸的賞櫻景點，甚至還能看到油菜花與櫻花同框絕景，並特製「賞櫻地圖」，讓旅人一手掌握花況最前線，感受醉人春日絕色！
推薦1：日本函館 最美星城「五稜郭」賞夜櫻
4月下旬至5月中旬為北海道櫻花季，旅天下獨家包機搭台灣虎航直飛函館，欣賞與本州不同品種的櫻花。其中，「五稜郭公園」夜櫻以燈光與古建築相映成趣，自五稜郭塔俯瞰，夜櫻燈飾妝宛如巨星閃耀，令人難忘。
推薦2：日本俱知安 三島先生庭園芝櫻+油菜花
想看不一樣的「櫻花」？必訪北海道「三島先生芝櫻庭園」！每年5月，粉白芝櫻鋪滿4,000平方公尺花毯，與黃色油菜花交織，襯托「蝦夷富士」羊蹄山美景，旅人拍好拍滿！雖名為芝櫻，其實是花瓣形似櫻花的繡球花，絕美景致令人陶醉。
推薦3：韓國忠州 清風湖畔纜車高空賞櫻
隨著航空公司陸續開航韓國清州至台灣航線，清州市與鄰近的忠州市逐漸打入賞櫻市場，因國際旅客對此地較陌生，旅遊不用人擠人，十分推薦至此賞櫻。旅天下「首爾清州明洞城安街5日」規劃至忠州搭乘清風湖畔纜車，全透明玻璃車廂360環景，沿途品味湖畔邊的櫻花，視野開闊壯麗。
推薦4：韓國聞慶 《淚之女王》鐵道自行車超夢幻
跟著旅天下朝聖韓劇《淚之女王》浪漫景點，遊訪聞慶市騎乘九浪里鐵道自行車，進入櫻花隧道，微風吹落櫻花雨，沐浴在暖陽下，沒有最夢幻，只有更夢幻，成為韓國新興賞櫻名所。此外，車輛為電動式設計，小孩、長輩亦能輕鬆騎乘。
推薦5：韓國濟州 迎春風漫步最美道路「鹿山路」
位於濟州島的「鹿山路」，每逢春天，公路兩旁的王櫻花與油菜花齊放，粉黃兩色交織10公里之長，被韓國人稱為「春天最美道路」，甚至入選「韓國美麗道路100選」，報名旅天下「濟州鹿山路5日」，還有機會參加「油菜花慶典」。
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