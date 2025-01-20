菊島直飛韓國第一遭 可依航空＋旅行社聯手嘉惠澎湖旅人

【文・吳丁江】

可依航空與旅行社推出韓國「澎湖－清州」限期包機航線，計劃於2025年１月出發，規劃5天與6天兩種行程。以澎湖馬公機場直飛韓國清州機場的操作手法，替旅客省去中途轉機的程序，除了提供旅遊交通的便利性，也讓不少澎湖旅客讚嘆原來出國旅遊竟如此輕鬆。

特別企劃 為離島旅遊市場打開新契機

過去澎湖旅客規劃出國行程，多數須搭機至台灣後再轉機前往目的地，大幅墊高時間與旅費成本。適逢冬季為澎湖當地觀光旅遊的淡季，澎湖人生活步調放慢，適合趁空檔安排海外假期，可依航空首次與佳期旅行社、易飛旅遊聯手3方合作，推出史上第一次限量韓國包機，1/3、1/8出發，共2趟次行程，正式公開後受到澎湖旅客熱烈迴響與報名支持，團位銷售已超過9成。

澎湖首次包機韓國旅遊，以舒適、服務親切的Aero K可依航空前往。 圖／易飛旅遊 提供

此次包機雖然是限量特別企劃，但在佳期旅行社、易飛旅遊所提出的突破性合作模式之後，等同於打開了台灣離島出境旅遊市場的新契機。佳期旅行社董事長陳仁和表示，專為澎湖鄉親量身打造的包機行程，免去旅途中的舟車勞頓，享受更輕鬆、便捷的旅行體驗，同時兼具彈性與專屬感，讓澎湖居民感受到更貼心的服務。

客製化旅遊 滿足更多旅客需求

陳仁和強調，此次韓國包機不僅為了提供便利的出國體驗，更希望為澎湖鄉親打造獨一無二的旅行回憶。這次包機計畫佳期攜手擅長韓國團體產品的易飛旅遊，精心設計多樣豐富的行程內容，滿足不同旅遊族群的需求。因此，這也不僅僅是一項特別企劃，更是未來開發客製化旅遊行程，也為服務鄉親所奠定的重要基礎。期望藉由成功的合作模式，探索更多元的旅遊形式，易飛旅遊也計劃持續整合資源，為不同地區的旅客設計更多創新行程。

【左圖】時尚浪漫的星空圖書館2.0。【右圖】韓國知名冰雪景觀「魚飛溪谷冰川」。 圖／易飛旅遊 提供

此次包機行程精心設計多樣豐富的行程內容，滿足不同旅遊族群：

1. 針對長輩，特別規劃了不滑雪行程，包括參觀韓國知名的冰雪景觀「魚飛溪谷冰川」、穿著傳統韓服漫遊景福宮、參與辛奇手作DIY，以及走訪浪漫的星空圖書館2.0，深入體驗韓國的傳統文化與自然之美。

2. 熱愛冰雪活動的旅客，則可選擇專屬滑雪體驗行程，提供全套雪具三合一（雪杖、雪橇、雪靴），在戶外滑雪場暢快滑雪，享受韓國冬季極致魅力。

3. 年輕人專屬行程，特別安排在弘大商圈自由逛街、探訪韓屋村咖啡街拍照打卡、乘船遊覽南怡島的浪漫景緻，以及參與DIY採草莓等趣味活動，為旅途留下獨一無二的美好回憶。

除了行程豐富，住宿與餐食全面升級，全程4星級酒店提供舒適且高品質的旅遊體驗。同時，精選多樣韓國特色美食，讓旅客在旅途中不僅享受舒適的住宿環境，更能品味地道美味，實現味蕾與身心的雙重享受。

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