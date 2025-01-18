「最強夜市美食」落誰家？《夜市王》總冠軍決賽今晚出爐 18+攤商PK快用新台幣支持

開播話題不斷的大型美食競賽節目《夜市王》，於今(18日)迎來第十集總決賽！ 南機場夜市和東大門國際觀光夜市將在高雄夢時代廣場上演終極對決，於今下午2點至8點邀集民眾至現場當評審，用新台幣支持喜愛的攤商店家，而當日營業額最高者將奪得夜市美食「最終冠軍」！

《夜市王》將舉辦史上最盛大的總決賽！南機場夜市與東大門國際觀光夜市將各派出9家業者，在高雄夢時代進行激戰對決，展開為期六小時PK，，最後結算總營業額來一分高下。

圖／翻攝夜市王臉書

今日出戰的店家包含，「南機場夜市」-禾甲蒸臭豆腐、好吃炸雞、銘香豬高飯、英姐黑糖珍珠鮮奶、胖媽大塊牛肉麵、海王烤魚、曉迪筒仔米糕&排骨酥湯、饗咬好佳蚵嗲、捲捲村花生捲冰淇淋；「東大門夜市」-玉里臭豆腐、宜蘭香、蚵仔酥煎、原香嘟論竹筒飯、蛤蜊波特熱炒燒烤啤酒bar、無刺白帶魚捲、阿讓原美味&烤哇咦燒烤、福町本舖檸檬汁、強蛋餅。

除了總決賽的18攤美食，更加碼花園夜市、瑞豐夜市、大東東夜市、一中商圈，各派出美食要讓大家盡情吃飽飽，此外，現場加碼舉辦活動抽獎，憑「南機場、東大門18攤比賽區」的消費憑證，至市集區編號29號的「抽獎區帳篷」兌換摸彩券，投入抽獎箱後即可獲得抽獎資格。

《夜市王》節目方提出決賽PK要點包括，賽程中的18間攤商僅限用電子支付，且必須當場交易完成，若身上只有現金可到會場設置的「加值攤」，以icash卡片儲值，就能到各攤位消費。而特別要注意的是，營業額計算到晚間7時45分，逾時不受理。

到不了高雄現場也別擔心，節目單位將於今晚7點於緯來綜合台及、夜市王YouTube頻道直播現場PK盛況，於現場統計當日營業額，並宣布最終冠軍得主。

圖／翻攝夜市王臉書

《夜市王》決賽

地點：高雄夢時代正對面廣場

時間：1/18

14：00－20：00 攤商現場營業

19：00－20：00 緯來綜合台頻道、夜市王YouTube網路同步直播