超前部屬！六福萬怡自即日起推出「2025台北燈節住房專案」，加贈價值千元的秩父日本威士忌兩杯

超前部署！2025台北燈節將於1月24日正式揭幕，吸引旅客湧向燈光璀璨的台北市，為迎接這場燈光饗宴，「台北六福萬怡酒店」與「六福居公寓式酒店」同步推出「2025台北燈節住房專案」，即日起至2月16日提供多元入住優惠，成為春節期間賞燈住宿首選。

圖／六福旅遊集團提供

六福居公寓式酒店位於中山百貨商圈，鄰近燈節北門及中華展區，步行或搭車僅需10分鐘。專案每房每晚售價5,300元起，包含雙人入住18坪都會景觀套房，享受Happy Hour暢飲特色啤酒、輕食飲品，更特別贈送國立歷史博物館文創商品「常玉 燦若繁華奉茶杯」。奉茶杯以常玉經典畫作《菊》為設計靈感，鮮豔金色菊花與朱砂紅杯體融合，充滿春節喜慶氣息，為旅客增添新年好兆頭。

圖／六福旅遊集團提供

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六福萬怡酒店則坐落於四獸山群旁，兼具自然與城市景觀，提供雙人一泊一食專案，每晚6,688元起，入住期間還可品嘗大廳酒吧的頂級日本威士忌秩父兩杯，為新年增添高雅氛圍。這份專案不僅帶來豪華住宿體驗，更讓旅客在賞燈之餘享受片刻寧靜的城市度假時光。趕快揪團一起住吧！

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