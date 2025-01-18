影／黃仁勳逢甲9大「口袋名單」沒吃到！盧秀燕曝：會再來

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳前晚到台中逢甲夜市，因人潮爆滿，「口袋名單」9大名攤都沒吃到。台中市長盧秀燕今說，黃仁勳「有表示會再來」；9大「口袋名單」曝光後，逢甲夜市這2天生意好得不得了，謝謝黃來加持，讓台中被看見。

黃仁勳前天到訪台中，原打算到「逢甲國際觀光夜市」吃小吃，據從矽品員工流出的「口袋名單」，擬好在福星路的日船章魚小丸子下車，先經過現切水果攤，再到阿華黑輪總店、牛B葫蘆王、文南九龍城陳記香港茶、惡魔雞排、激旨燒、逢甲溫家地瓜球等店，最後再吃官芝霖大腸包小腸後，在逢甲大學上車離去。但因人群實在太擁擠，最決定取消行程，想吃的攤家，一攤也沒有吃到。

盧秀燕今天一早受邀到參與保安宮75周年祈安遶境大典。她特別提及，前天黃仁勳來台中，原本計畫到全台最大夜市逢甲夜市品嘗美食小吃，但因人太多，沒有吃成，不過，「黃仁勳有表示會再來」，以後我們再更加竭誠歡迎他。

盧秀燕指出，黃仁勳到訪台中時，有提到「口袋名單」，「口袋名單」有曝光，從前天開始，在網路不斷轉傳，在逢甲夜市吃的「九大名單」，結果逢甲夜市管委會告訴她，逢甲夜市這2天生意好得不得了，全國民眾都來逢甲夜市要吃黃仁勳的「口袋名單」。