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週末好天氣追美景！ 「2025三層崎花海」台版富良野精彩開幕 繽紛彩色浪花海一秒飛日本

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北市政府工務局提供
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週末好天氣賞花去！ 北投迎接「2025三層崎花海」盛大開幕，今年以「彩色浪花海」主題隆重開幕，公園展區採用GPS定位放樣技術，展現出大冠鷲圖騰花海。從高空俯瞰，就像大冠鷲展翅守護這片土地，周圍展出各式彩色浪花海繽紛多彩，讓遊客彷彿一秒飛到日本富良野賞幸福花海美景

圖／台北市政府工務局提供
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圖／台北市政府工務局提供
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2025年的三層崎花海特別設置高180公分、寬250公分的「三層祈」祈願架打卡裝置，層層堆疊出浪花海的特色風情。民眾可在花朵形狀的「祈願小花卡」上寫下心願，將願望寄託於夢幻花海景緻中。

圖／台北市政府工務局提供
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圖／台北市政府工務局提供
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圖／台北市政府工務局提供
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除了欣賞花海之美外，2025年的三層崎花海還舉辦多個精彩活動，民眾可以參與寫生競賽、花展體驗，今年還特別新增「探花集章之旅」電子集章抽獎活動更有吸引力。此外，陽明山公園管理所特別與周邊商圈合作，提供25間特約商家獨家優惠，讓賞花之旅更豐富精彩。

圖／翻攝公園新花漾臉書
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