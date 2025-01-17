週末好天氣追美景！ 「2025三層崎花海」台版富良野精彩開幕 繽紛彩色浪花海一秒飛日本

28歲的中原靖小時候在台灣、上海住過一段日子，直到高中定居日本。大學時的打工是在大阪城與京都嵐山等地擔任人力車車伕，跑了四年奠定不錯的體力基礎，努力存錢然後去旅行，他與黃色的好夥伴9年間從極北至赤道、由沙漠到朝聖之路，走遍全球30多國。當動畫中真新鎮的小智歷經長達25年11個月3週2天到處對戰，終於拿到寶可夢世界錦標賽世界冠軍，眼前這位靦腆的男子與他的皮卡丘，未知旅途仍在繼續……

2025-01-17 08:00