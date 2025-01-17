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合歡山、日月潭春節遊客多 當天往返、住宿可分流

中央社／ 南投縣17日電
合歡山、日月潭、竹山紫南宮春節連假期間估吸引大量遊客，公路局建議，當天往返者可提早抵達，住宿者可下午進入風景區，以避開交通壅塞；紫南宮路段估29日至2月2日易塞車。圖為交通部觀光署日月潭國家風景區管理處發展出日月潭第一條碳註銷遊程。圖／日月潭國家風景區管理處提供
合歡山、日月潭、竹山紫南宮春節連假期間估吸引大量遊客，公路局建議，當天往返者可提早抵達，住宿者可下午進入風景區，以避開交通壅塞；紫南宮路段估29日至2月2日易塞車。圖為交通部觀光署日月潭國家風景區管理處發展出日月潭第一條碳註銷遊程。圖／日月潭國家風景區管理處提供

合歡山、日月潭、竹山紫南宮春節連假期間估吸引大量遊客，公路局建議，當天往返者可提早抵達，住宿者可下午進入風景區，以避開交通壅塞；紫南宮路段估29日至2月2日易塞車。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，南投縣仁愛鄉清境農場及合歡山、魚池鄉日月潭春節連假期間估吸引眾多遊客，上午9時至下午3時易車多壅塞，用路人如當天往來清境風景區，建議提前於上午9時前抵達，住宿者可於下午3時後進入，以避開塞車。

中區分局指出，日月潭連假期間將吸引相當人潮，周邊道路台21線上午10時至下午4時易壅塞，當天往返遊客建議上午10時前抵達，住宿者可於下午4時後進入；另提醒，日月潭水社路段車多時易回堵，建議可於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向避開車潮。

竹山紫南宮是民眾春節參拜熱門廟宇之一，周邊道路經常塞車回堵至台3線，中區分局指出，依往年交通量觀察，估台3線、台3丙線紫南宮路段大年初一至初五上午11時至下午6時為易壅塞時段，除規劃實施調撥車道，停車位滿且回堵至省道時，將取消調撥機制，並透過疏導人員及警廣勸導車輛勿再進入。

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