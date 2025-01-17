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快訊／震撼彈！張學友台灣開唱9場 時間地點曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
張學友將在台灣再度開唱。圖／超級圓頂提供
張學友將在台灣再度開唱。圖／超級圓頂提供

歌神張學友演唱會去年一票難求，如今宣布春天回到台灣再唱9場，3/28~30連續3天在高雄巨蛋演出，緊接著4/4～6、4/11~13連續兩個周末移師台北小巨蛋繼續開唱。

去年學友因病不得已緊急停辦了3場演出，對此他再次為因取消演出而為大家帶來的不便致歉，並對手持當天取消場門票等待至今的歌迷朋友表示衷心感謝，學友將全力以赴把演唱會做好以答謝大家的支持和耐心等待。

主辦單位超級圓頂決定將於4/18～20日補辦，安排如下：原 2024/6/7(五)場次，平移至4/18(五)補辦；原2024/6/8(六)場次，平移至4/19(六)補辦；原2024/6/9(日)場次，平移4/20(日)補辦。持有2024/6/7～9日場次票券的觀眾朋友，可以原票券按照相同座位入座。為了盡最大可能讓期待學友演出已久的歌迷朋友可以以票面價格買到門票，主辦單位決定高雄站3場及台北6場新場次的門票將採實名制方式售票，開賣時間與票價敬請關注主辦單位超級圓頂FB粉絲頁和IG。

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張學友演唱會叫好叫座。圖／超級圓頂提供
張學友演唱會叫好叫座。圖／超級圓頂提供

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