春節連假玩樂園！年味活動滿檔 落羽松限定美景吸人氣

【旅奇傳媒/編輯部整理】春節連假9天，來麗寶樂園渡假區能體驗玩樂園、逛 OUTLET、開賽車、搭摩天輪等多元娛樂，入住渡假區將能省去春節的塞車惡夢與舟車勞頓，麗寶賽車主題旅店推出最低6,888元的春節住宿專案，讓你一站滿足全家想要的景點，麗寶福容大飯店還推出多種春節限定活動，讓旅客能一起嗨翻春節，現正還有冬季限定落羽松大道，夢幻景點讓你美照拍不完!

麗寶樂園渡假區中「T11 T12 麗寶賽車主題旅店」對面有條綿延一公里長的落羽松大道，共有約700多棵的落羽松，隨著近期冷氣團接力報到，約有6成轉紅，彷彿披上橘紅外衣；此段風景各有不同，一邊為紅、白、黑為主色的旅店建物，另一頭則為天空之夢摩天輪，免費的網美景點，每日皆吸引不少遊覽車團客一睹美景，也成為許多當地民眾晨運散步的固定路線。

▲春節玩樂園、住飯店、搭摩天輪全包每人不用$2,500。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶福容大飯店【福蛇迎春慶新年】春節住房專案，1/25至2/1兩人同行每晚13,888元起，即可享受一泊二食、樂園兩日票、摩天輪搭乘券等超值組合；麗寶賽車主題旅店則以兩人6,888元、四人9,888元的【紅運當頭 福運到】專案優惠價，提供一泊一食、樂園兩日票與摩天輪搭乘券；春節期間，還有一系列年味十足的趣味活動，包括紅包袋絹印、寫春聯、BINGO 活動、找金元寶即可換好禮的「尋寶遊戲」，麗寶福容房客入住還能拿到刮刮卡，獎項包括房型升等、住宿折價、免費 SPA 課程等好禮，張張有獎，讓遊客開春就有好彩頭。

▲過年免下廚!麗寶福容圍爐宴開放預訂，食材大升級澎湃迎蛇年。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

團圓時光少不了美味佳餚，麗寶福容今年推出豪華圍爐宴與外帶年菜選擇，從除夕至初三推出的圍爐宴，包括「黃金蜆蒸海石斑」、「龍鰻淮杞燉烏雞」、「爐烤莎莎豬肋排」、「椒鹽軟殼蟹米糕」、「燕窩手作蛋塔」等十道精緻菜色，每桌21,800元+10%；想在家就能端出飯店大廚手路菜，可選擇年菜外帶，麗寶福容大飯店提供八道精選年菜，單點價格從380元至2,988元不等，也可選擇套裝組合，輕鬆組出一桌豪華團圓餐。即刻預訂，迎接充滿歡樂、美味與驚喜的農曆新年。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野