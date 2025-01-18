新年出境住宿搜尋增長5成！東京最受歡迎、台北為國內旅遊最受歡迎冠軍

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆新年即將到來，根據數位旅遊平台 Agoda 住宿搜尋數據顯示，今年國內旅遊增長超過4成，以台北成為國內、國外旅客來台迎接「蛇年」的Top 1，而選擇出國過年的台灣旅客則是最喜愛東京。

▲Agoda 公布農曆新年出境住宿搜尋增長5成，以東京最受歡迎。 圖：／提供

根據 Agoda 的住宿搜尋數據，國內旅遊增長超過4成，以台北、台中及宜蘭成為最受歡迎的前三名，國內旅遊的上升反映台灣城市與沿海在文化及節慶活動中的吸引力與日俱增。同時，台灣旅客對國際旅遊的需求也顯著增加，出境旅遊增長近5成，以東京位居榜首，其次是曼谷、大阪等其他亞洲熱門城市。

【國內旅遊 Top 3】

1) 台北

2) 台中

3) 宜蘭

【國外旅遊 Top 3】

1) 東京

2) 曼谷

3) 大阪

Agoda 台灣總經理 Mike Chi 表示：「農曆年假期是亞洲最受歡迎的旅遊時段之一，非常高興看到國內、外旅客對台灣表現濃厚的興趣，像台北、宜蘭等城市展現台灣在節慶慶祝中的多元魅力。不論是選擇在台灣迎接蛇年，還是前往國外探索，Agoda都提供各種優惠的航班、住宿和活動選擇，陪伴旅客一同迎接蛇年的到來。」

根據Agoda彙整的亞洲旅客偏好數據，農曆新年期間日本城市特別受歡迎，包含東京位居榜首，緊接著則是泰國曼谷、日本大阪、日本福岡和韓國首爾。

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