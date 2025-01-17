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全台首創「Villa Resort 野奢渡假村」！ 獨家衝浪水陸樂園+豪華湖畔Villa度假勝地 開幕時間曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／雲品國際提供
圖／雲品國際提供

全台首座野奢渡假村要來了！ 嘉義熱門親子旅遊景點「咩咩上樹萌寵樂園」將迎來全新2.0版升級計畫，由文創娛樂開發業「光禹國際」與飯店餐飲業「雲品國際」，打造9.9公頃的湖畔景觀Villa園區，將成為嘉義新興旅遊景點，結合文化、藝術、科技、生態、旅宿為一體的Villa Resort野奢渡假村！

圖／雲品國際提供
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光禹國際將以如同「荷蘭羊角藝術村」為開發核心，打造出縱橫交織的河道與人工湖，而雲品將營運其中的32棟湖畔 Villa，設計出每戶獨享的休憩空間，運用湖畔景觀，呈現隱逸自然的遊憩環境。

除了湖畔Villa，園區中也規劃了嘉義特色文創藝術展售中心、米其林廚藝團隊餐廳、光影全息展演廣場，更為遊客提供高達20000平方米的獨家衝浪主題水陸樂園，有滑水道、人工河、游泳池等戲水設施，超有規模的人工衝浪池，讓遊客不受天候限制，隨時都能享受衝浪的快感！

全台首座 Villa Resort 野奢渡假村+衝浪主題水陸樂園，預計於2025年12月底試營運，未來更規劃第三期工程，持續打造全年齡客群共遊共享的遊憩設施。

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