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夜市爭搶合照要簽名 女子高喊「我的柏金包」果真吸引黃仁勳注意了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，因順利達陣，高興的手足舞蹈。記者黃寅／攝影
一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，因順利達陣，高興的手足舞蹈。記者黃寅／攝影

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，被人群包圍動彈不得，沒有吃到預計想吃的小吃。眾人硬擠向前，有的想合影，有的人想要簽名。因黃仁勳今晚停留時間少，現場又被人群擠得太嚴重，有合影到的民眾狂吼狂叫興奮不已，拿到簽名的也感覺幸運。

現場一位年輕男子護著女友前行，被人群擠的受不了，他勸女友有拍到黃仁勳就好，因為實在太擠想撤了，但是女友想了一下說「不行」，還強調「我就是要跟他合影」男子只好硬著頭皮在人群中保護著女友，但最後仍未能如願。

還有名女子竟拿著柏金包（Birkin bag）請黃仁勳簽名，嘴裡還喊著「my Birkin」確實引起黃仁勳的注意，替她在包包上簽了大大的名字，她高興的把包包高舉起向眾人展示，彷彿包包因此增值不少。

還有一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，也因順利達陣，高興的手足舞蹈，還說「我要撤退了！」。另外還有人拿棒球、手機殼或是書本請黃仁勳簽名，但黃仁勳也並不是來者不拒，有一度疑因見人群太多，停了好一會兒都沒簽名。後來決定離開後，也僅在上車前短暫簽了幾個名之後，就在安全人員保護下迅即離去。

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