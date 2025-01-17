台北寒舍艾美酒店「金蛇春曦」住房專案限時優惠！爽吃Buffet、升等再送下午茶餐券
為迎接農曆春節，台北寒舍艾美酒店精心推出「金蛇春曦」住房專案，即日起至2月28日限時開放。每晚9,825元起+15.5%，即可入住豪華客房並享受行政貴賓廳專屬服務及探索廚房自助早餐。選擇升級專案的賓客，更可享房型升等，並加贈平日下午茶餐券。除此之外，酒店更於春節期間提供多樣化美饌，讓賓客度過溫馨愉快的佳節假期。
探索廚房春節期間特別推出豐富的年節餐點。除夕當日午餐每人2,380元+10%，晚餐3,380元+10%；初一至初二午晚餐為每人2,380元+10%，初三至初五則降為1,990元+10%。年菜選擇豐富，包括「佛跳牆」、「金鮑東坡肉」及「剁椒龍虎斑」，搭配多款甜品如「酥炸紅豆甜年糕」與抹茶系列創意甜點，為節慶增添甜美氣息。
寒舍食譜則推出除夕限定菜單，每人6,880元+10%，以高級食材呈現如「香煎鹿兒島和牛」與「燻肉碎乾燒帆立貝」等珍饈。初一至初五期間更推出粵式豪華桌席，每桌十人38,800元+10%，包含「胡椒豬肚雞花膠盅」及「料石澳梅菜蒸七星斑」等頂級佳餚，適合家族聚餐，共享團圓時光。詳情及預訂請洽台北寒舍艾美酒店，電話：02-6622-8000或至官網預訂
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