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影／比演唱會還擠！黃仁勳夜訪逢甲夜市 被民眾包圍臨時取消吃小吃

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
輝達nVidia黃仁勳在台中逢甲夜市被人群包圍。記者黃寅/攝影
輝達nVidia黃仁勳在台中逢甲夜市被人群包圍。記者黃寅/攝影

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算吃吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行，最終他在還沒有進到觀光夜市前就決定提前離去。

黃仁勳在這一趟旅程中，說的話最多的就是「不要擠，小心一點」面對太多的群眾包圍，從下車地點到夜市口短短的30公尺大概走了40分鐘，讓他警覺這一趟可能無法順利吃到小吃，因此臨時決定打道回府。

在等車子來接的時候，和他同行的朋友帶她進入一家飾品店短暫的等候，等到休旅車一來，他跟民眾還來不及說再見，就趕緊上車離去。

有的民眾有給他簽到名非常興奮，但多數都沒有簽到或者是合影。有人形容這比演演唱會巨星來到還要擠。

輝達nvida黃仁勳晚上在台中逢甲夜市被民眾包圍,後來進入一家飾品店等待車子來接他。記者黃寅/攝影
輝達nvida黃仁勳晚上在台中逢甲夜市被民眾包圍,後來進入一家飾品店等待車子來接他。記者黃寅/攝影

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