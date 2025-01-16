影／比演唱會還擠！黃仁勳夜訪逢甲夜市 被民眾包圍臨時取消吃小吃

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算吃吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行，最終他在還沒有進到觀光夜市前就決定提前離去。

黃仁勳在這一趟旅程中，說的話最多的就是「不要擠，小心一點」面對太多的群眾包圍，從下車地點到夜市口短短的30公尺大概走了40分鐘，讓他警覺這一趟可能無法順利吃到小吃，因此臨時決定打道回府。

在等車子來接的時候，和他同行的朋友帶她進入一家飾品店短暫的等候，等到休旅車一來，他跟民眾還來不及說再見，就趕緊上車離去。