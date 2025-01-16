聽新聞
0:00 / 0:00
影／比演唱會還擠！黃仁勳夜訪逢甲夜市 被民眾包圍臨時取消吃小吃
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算吃吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行，最終他在還沒有進到觀光夜市前就決定提前離去。
黃仁勳在這一趟旅程中，說的話最多的就是「不要擠，小心一點」面對太多的群眾包圍，從下車地點到夜市口短短的30公尺大概走了40分鐘，讓他警覺這一趟可能無法順利吃到小吃，因此臨時決定打道回府。
在等車子來接的時候，和他同行的朋友帶她進入一家飾品店短暫的等候，等到休旅車一來，他跟民眾還來不及說再見，就趕緊上車離去。
有的民眾有給他簽到名非常興奮，但多數都沒有簽到或者是合影。有人形容這比演演唱會巨星來到還要擠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言