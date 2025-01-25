出發前必看！ 2025高鐵假期住宿懶人包 告訴你怎麼用超值價格買到來回高鐵票+飯店
你準備好出發高鐵自由行了嗎🙌如果你還沒找好出發高鐵假期應該住哪個飯店的話，那可千萬不要錯過這篇飯店推薦懶人包，AsiaYo 幫你收藏了8間出發台北、台中、台南和高雄可以不做功課、無腦入住的精選住宿！包括交通方便的台北高鐵飯店或是美食豐富的台南高鐵假期全都有，而且數量有限，看到喜歡的記得要馬上下訂！
🎇 台灣高鐵假期懶人包 🚅
高鐵假期推出的高鐵票+飯店套票真的非常划算！因為高鐵公司跟各大台灣旅宿合作，推出價格超甜的優惠套票組合，絕對買到賺到😍！在同一個網站上就能直接搞定車票和飯店的預訂流程，完全就是懶人福音~
🎇 台灣高鐵假期城市攻略 🚅
📍高鐵假期推薦景點攻略
🌟台北-中山商圈：美食聚集、網美打卡、服飾百貨
🌟台中-審計新村：懷舊眷村、藝術文創小物、特色咖啡廳
🌟台南-赤崁樓：歷史文化、漫步賞景、代表性古蹟
🌟高雄-愛河：浪漫氛圍、璀璨夜景、散步搭遊船
🏨 台北高鐵飯店推薦 🚅
每一間台北飯店的交通位置都非常好，在車站附近不只下車就可以快速抵達飯店休息，想去哪些景點也都可以找到適合的交通工具！
🏨 台中高鐵飯店推薦 🚅
台中飯店不只CP值很高，很多飯店都很適合學生、家庭或多人團體去旅遊，因為飯店裡的娛樂設施超豐富，大人小孩都能開心玩~
🏨 台南高鐵飯店推薦 🚅
雖然都說台南是美食之都，但這裡的飯店也絕對不會輸！飯店周邊都會隱藏很多在地小吃，歡迎各位美食獵人挖寶去~
🏨 高雄左營高鐵飯店推薦 🚅
有機會來到高雄旅遊真的可以感受到滿滿的熱情活力，而且有很多種商品選項豐富的商圈跟夜市，要找好吃好玩的就來高雄！
今天介紹了8間出發高鐵假期可以入住的飯店推薦，你有沒有看到你喜歡的飯店啊！更多的台灣飯店推薦都在AsiaYo上找的到，你還想看哪些可以親朋好友一起出發的住宿呢？這邊加碼贈送台灣包棟民宿懶人包還有台灣溫泉住宿，讓你可以更輕鬆的安排一趟國內自由行！
延伸閱讀🚅
2025高鐵假期旅遊攻略｜AsiaYo替你快速解答高鐵假期疑難雜症，輕鬆預訂出發台北/台中/台南/高雄高鐵自由行！
2025高鐵假期飯店｜高鐵票+飯店的超甜優惠價來啦~ 台灣自由行必看的高鐵假期攻略教你飯店怎麼選！
圖片來源：審計新村-台中觀光旅遊網
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言