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出發前必看！ 2025高鐵假期住宿懶人包 告訴你怎麼用超值價格買到來回高鐵票+飯店

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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你準備好出發高鐵自由行了嗎🙌如果你還沒找好出發高鐵假期應該住哪個飯店的話，那可千萬不要錯過這篇飯店推薦懶人包，AsiaYo 幫你收藏了8間出發台北、台中、台南和高雄可以不做功課、無腦入住的精選住宿！包括交通方便的台北高鐵飯店或是美食豐富的台南高鐵假期全都有，而且數量有限，看到喜歡的記得要馬上下訂！

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🎇 台灣高鐵假期懶人包 🚅

高鐵假期推出的高鐵票+飯店套票真的非常划算！因為高鐵公司跟各大台灣旅宿合作，推出價格超甜的優惠套票組合，絕對買到賺到😍！在同一個網站上就能直接搞定車票和飯店的預訂流程，完全就是懶人福音~

🎇 台灣高鐵假期城市攻略 🚅

📍高鐵假期推薦景點攻略

🌟台北-中山商圈：美食聚集、網美打卡、服飾百貨

🌟台中-審計新村：懷舊眷村、藝術文創小物、特色咖啡廳

🌟台南-赤崁樓：歷史文化、漫步賞景、代表性古蹟

🌟高雄-愛河：浪漫氛圍、璀璨夜景、散步搭遊船

🏨 台北高鐵飯店推薦 🚅

每一間台北飯店的交通位置都非常好，在車站附近不只下車就可以快速抵達飯店休息，想去哪些景點也都可以找到適合的交通工具！

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🏨 台中高鐵飯店推薦 🚅

台中飯店不只CP值很高，很多飯店都很適合學生、家庭或多人團體去旅遊，因為飯店裡的娛樂設施超豐富，大人小孩都能開心玩~

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🏨 台南高鐵飯店推薦 🚅

雖然都說台南是美食之都，但這裡的飯店也絕對不會輸！飯店周邊都會隱藏很多在地小吃，歡迎各位美食獵人挖寶去~

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🏨 高雄左營高鐵飯店推薦 🚅

有機會來到高雄旅遊真的可以感受到滿滿的熱情活力，而且有很多種商品選項豐富的商圈跟夜市，要找好吃好玩的就來高雄！

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今天介紹了8間出發高鐵假期可以入住的飯店推薦，你有沒有看到你喜歡的飯店啊！更多的台灣飯店推薦都在AsiaYo上找的到，你還想看哪些可以親朋好友一起出發的住宿呢？這邊加碼贈送台灣包棟民宿懶人包還有台灣溫泉住宿，讓你可以更輕鬆的安排一趟國內自由行！

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2025高鐵假期旅遊攻略｜AsiaYo替你快速解答高鐵假期疑難雜症，輕鬆預訂出發台北/台中/台南/高雄高鐵自由行！

2025高鐵假期飯店｜高鐵票+飯店的超甜優惠價來啦~ 台灣自由行必看的高鐵假期攻略教你飯店怎麼選！

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圖片來源：審計新村-台中觀光旅遊網

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