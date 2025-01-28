這幾間都超靈驗！2025新春「全台必參拜廟宇」清單快收　「世界級財神廟」一定要朝聖

把握一整年的好運氣！「廟宇巡禮」是不少人每逢春節都會進行的活動，以下「全台7間靈驗廟宇」更是民眾紛至的信仰聖地，不論是為新年平安順利、事業與財運還是好姻緣，都能和對應司職的神明祈求。

⬤ 台北萬華龍山寺

萬華龍山寺。圖／北市觀傳局提供

位於萬華的「龍山寺」不僅是民眾的信仰中心，也是不少觀光客會參訪的熱門夯點。正殿供奉觀世音普薩，祈求平安順利，還有文昌帝君、天上聖母、月老神君等神明，能依相對應的願望來向各神明祈求保佑。

⬤ 新北中和烘爐地 南山福德宮

烘爐地是北台灣求財最旺的土地公廟。圖／新北民政局提供

24小時開放的「烘爐地」供民眾任何時間前往參拜，特別是求財靈驗的必訪廟宇之一。除了五路武財神外，也有不少人會到此向文昌帝君祈求金榜題名。

⬤ 台中大甲鎮瀾宮

台中大甲鎮瀾宮。圖／記者游振昇攝影

鎮瀾宮以「三月瘋媽祖」的遶境活動廣為人知，更在台灣媽祖信仰廟宇裡佔有一席之地。每逢春節，都會吸引大批民眾參拜祈求媽祖保佑、新年平安。

⬤ 台中廣天宮 財神開基祖廟

台中廣天宮寺廟供奉的四川峨嵋財神開基老祖正尊為全世界位階最高、歷史最悠久，由唐高祖頒旨雕刻的財神爺，是台中最富盛名的財神開基祖廟。圖／本報資料照

以靈驗聞名的台中廣天宮財神開基祖廟，主殿供奉全世界位階最高的財神爺「財神開基老祖 正尊」，其金身來自中國四川，因此成為許多民眾與信徒朝聖的廟宇。

⬤ 南投竹山紫南宮

南投竹山紫南宮以「借發財金」聞名，香火鼎盛。圖／記者賴香珊攝影

每逢春節求財都會提到「紫南宮」，主祀福德正神，不少民眾都會為求一整年的好財運，參拜擲筊祈求「發財金」，靈驗事蹟多不勝數。

⬤ 屏東車城福安宮

車城福安宮是屏東縣最多遊客造訪的景點。圖／記者潘奕言攝影

「福安宮」與烘爐地、紫南宮合稱「全台3大土地公廟」，許多人會為事業與財運相關到福安宮參拜，也有「發財金」可以求得，更是全東南亞規模最大的土地公廟。

⬤ 花蓮金財神寶殿

吉安鄉金財神寶殿引來不少人前往向奉祀主神財神爺祈求中樂透發大財。圖／記者范振和攝影

位於花蓮吉安鄉的「金財神寶殿」為一投注站老闆中頭獎還願答謝而來，後在信眾的捐獻下規模越漸擴大，逐漸成為東部有名的靈驗財神廟。

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