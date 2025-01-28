這幾間都超靈驗！2025新春「全台必參拜廟宇」清單快收 「世界級財神廟」一定要朝聖
把握一整年的好運氣！「廟宇巡禮」是不少人每逢春節都會進行的活動，以下「全台7間靈驗廟宇」更是民眾紛至的信仰聖地，不論是為新年平安順利、事業與財運還是好姻緣，都能和對應司職的神明祈求。
⬤ 台北萬華龍山寺
位於萬華的「龍山寺」不僅是民眾的信仰中心，也是不少觀光客會參訪的熱門夯點。正殿供奉觀世音普薩，祈求平安順利，還有文昌帝君、天上聖母、月老神君等神明，能依相對應的願望來向各神明祈求保佑。
⬤ 新北中和烘爐地 南山福德宮
24小時開放的「烘爐地」供民眾任何時間前往參拜，特別是求財靈驗的必訪廟宇之一。除了五路武財神外，也有不少人會到此向文昌帝君祈求金榜題名。
⬤ 台中大甲鎮瀾宮
鎮瀾宮以「三月瘋媽祖」的遶境活動廣為人知，更在台灣媽祖信仰廟宇裡佔有一席之地。每逢春節，都會吸引大批民眾參拜祈求媽祖保佑、新年平安。
⬤ 台中廣天宮 財神開基祖廟
以靈驗聞名的台中廣天宮財神開基祖廟，主殿供奉全世界位階最高的財神爺「財神開基老祖 正尊」，其金身來自中國四川，因此成為許多民眾與信徒朝聖的廟宇。
⬤ 南投竹山紫南宮
每逢春節求財都會提到「紫南宮」，主祀福德正神，不少民眾都會為求一整年的好財運，參拜擲筊祈求「發財金」，靈驗事蹟多不勝數。
⬤ 屏東車城福安宮
「福安宮」與烘爐地、紫南宮合稱「全台3大土地公廟」，許多人會為事業與財運相關到福安宮參拜，也有「發財金」可以求得，更是全東南亞規模最大的土地公廟。
⬤ 花蓮金財神寶殿
位於花蓮吉安鄉的「金財神寶殿」為一投注站老闆中頭獎還願答謝而來，後在信眾的捐獻下規模越漸擴大，逐漸成為東部有名的靈驗財神廟。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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