義大皇家酒店「蛇」麼都好玩！ 一系列年節小遊戲搭配餐飲住房優惠

針對春節9天連假，許多消費者都在為出遊行程做規劃，高雄義大世界提供一站式的遊玩體驗，包含遊樂園、購物中心、摩天輪與住宿餐飲等多元化娛樂，入住園區內的義大皇家酒店更能省去塞車以及舟車勞頓的困擾。

隨著春節的腳步接近，義大皇家酒店推出「金蛇賀新春」春節住房專案，共有雙重優惠，第一重：免收10%服務費。第二重：專案價再減2,999元，入住豪華雙人房1晚以及自助式早餐2客的一泊一食專案價最低只要7,000元起；喜好高品質餐飲體驗的消費者，可選擇一泊二食專案，售價9,600元包含豪華雙人房1晚、自助式早餐2客以及自助式晚餐2客。

為了回饋長期支持義大皇家酒店的消費者，針對年假尾聲，特別推出「初四收心大回饋」住房專案，方案一：加價500元，即可升等至雅緻家庭房並免費加贈每房最多2客的12歲以下兒童早餐。方案二：入住初三可以5,000元優惠價續住大年初四。方案三：入住初四+初五3天2夜行程，住房加早餐只要8,888元，包含豪華客房住宿2晚及每日自助早餐2客。

而每逢過年，總是少不了過年團圓宴，宴會廳隆重推出「除夕團圓圍爐宴」及「初二回娘家」專案，除夕團圓圍爐宴包含「風味六小碟」、「港式魚翅佛跳牆」、「蒜香蒸波士頓龍蝦」在內共10道美味饗宴。

同時，現場安排了樂團表演、賓果遊戲、麻將比賽、兒童市集等多樣活動，並提供全家福照片沖洗服務，為每位賓客留下珍貴回憶，飯店還貼心推出適合小家庭的5人桌及大家庭和樂融融的10人桌，5人桌9,900元並加碼提供果汁暢飲；10人桌19,900元除了果汁暢飲外，再加贈紅酒1瓶。

不僅除夕圍爐，初二回娘家也是過年期間不可或缺的習俗，飯店特別於午間11:00開席，提供5人桌6,990元及10人桌13,800元的優惠，提供果汁暢飲及10人桌再加贈紅酒1瓶的加值服務，包含「皇家五福拼」、「雪蛤海皇翅」、「蒜香蒸海虎蝦」在內共10道美味饗宴，現場還有一系列的現場小遊戲，為您紀錄春節闔家同樂的幸福時刻。