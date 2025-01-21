乙巳年迎新春 森林育樂場域「蛇」麼都好玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】乙巳蛇年即將到來，為迎接2025年春節連假，農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、生態教育館、林業文化園區等森林育樂場域，舉辦系列春節活動，希望遊客在大自然懷抱中度過充滿祝福與活力的美好時光，預祝大家蛇年走春，蛇來運轉好運到。

▲觀霧雲海。 圖：農業部林業及自然保育署－新竹分署／提供

山林市集 買點蛇麼好過年

春節連假，想體驗過年熱鬧氣氛，首選嘉義檜意森活村、臺東大武山生態教育館舉辦的山林市集、手作工藝、友善農作、輕食點心等讓大家感受山林的豐盛；墾丁國家森林遊樂區邀請書法老師為入園遊客揮籇寫春聯；嘉義檜意森活村有街頭藝人同歡；在滿月圓、墾丁、池南國家森林遊樂區更有闖關活動，可獲得各場域限定又限量的森林小禮！

▲東勢林業文化園區。 圖：農業部林業及自然保育署－台中分署／提供

木育手作 做點蛇麼添喜氣

長達9天春節連假，想要逃離沙發，動一動手腳，可以來到大雪山、八仙山、池南國家森林遊樂區，由國家森林志工帶領木育DIY活動，透過木材手作，體驗森林的溫度；屏東林後四林平地森林園區更有時下最熱門的鹿角蕨上板活動，把森林綠意帶回家；在苗栗火炎山生態教育館辦理石虎燈籠手作課程，超前部署您專屬元宵節花燈。

▲雙流國家森林遊樂區。 圖：農業部林業及自然保育署－屏東分署／提供

精彩影展 看點蛇麼真知性

關心自然生態，喜歡森林的你，一定不能錯過林業保育署與野望影展在羅東林業文化園區、火炎山生態教育館、嘉義觸口自然教育中心合作舉辦的精采生態影展，透過觀賞深度的自然紀錄片，認識大自然的奇妙與美好，以獨特視角展望新年，啟發人們對自然保育的熱忱；屏東林後四林平地森林園區邀請蛇類專家帶領民眾認識蛇類，更有美術老師帶領大家以蛇類為主題，搭配自然素材，創作蛇年春聯。

▲林後四林平地森林園區。 圖：農業部林業及自然保育署－屏東分署／提供

五感體驗 身體蛇麼都健康

走入森林讓感官放鬆，除了減輕壓力，更可以改善免疫力，增進健康，春節期間，屏東林後四林平地森林園區的療癒樂器、瑜珈冥想課程，讓大家在森林環境中，放鬆平時緊繃而焦慮的身心；調香體驗活動可嗅聞到多款特殊在地氣味，把調製後的芳香帶回家，體驗島嶼植物的療癒力；知本國家森林遊樂區的夜訪活動，讓你漫步靜謐知本森林，仰望璀璨星空，體驗森林帶來的療癒能量。

步道挑戰 蛇清氣爽迎新年

林業保育署轄管133條自然步道，座落在臺灣自然山林中，無論是輕鬆的森林漫遊，還是挑戰自我的登山路線，都能讓遊客感受到大自然的魅力。觀察步道旁興盛繁茂的物種生命之舞或欣賞美麗的風景，讓每一位遊客在大自然中找到屬於自己的充電角落，洗去過往的疲累，展開全新的一年。

林業保育署特別提醒，「除夕」當天各森林育樂場域，僅阿里山國家森林遊樂區、檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；八仙山國家森林遊樂區休園但住宿山莊開放入住；其餘場域則休園1天。 林業保育署各森林育樂場域詳細活動與大眾運輸接駁資訊，請至林業保育署春節連假期間活動資訊網頁查詢。詳細春節假期開休園情形及各園區管制措施，請至「台灣山林悠遊網」查詢。

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