快訊

清泉崗士官長遭「戰機吸入發動機」 空軍證實搶救後仍宣告不治

澳網／3盤大戰勝出 謝淑薇女雙再闖4強挑戰連霸差2勝

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

乙巳年迎新春 森林育樂場域「蛇」麼都好玩

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大農大富平地森林園區。　圖：農業部林業及自然保育署－花蓮分署／提供
大農大富平地森林園區。　圖：農業部林業及自然保育署－花蓮分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】乙巳蛇年即將到來，為迎接2025年春節連假，農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、生態教育館、林業文化園區等森林育樂場域，舉辦系列春節活動，希望遊客在大自然懷抱中度過充滿祝福與活力的美好時光，預祝大家蛇年走春，蛇來運轉好運到。

▲觀霧雲海。　圖：農業部林業及自然保育署－新竹分署／提供
▲觀霧雲海。　圖：農業部林業及自然保育署－新竹分署／提供

山林市集 買點蛇麼好過年

春節連假，想體驗過年熱鬧氣氛，首選嘉義檜意森活村、臺東大武山生態教育館舉辦的山林市集、手作工藝、友善農作、輕食點心等讓大家感受山林的豐盛；墾丁國家森林遊樂區邀請書法老師為入園遊客揮籇寫春聯；嘉義檜意森活村有街頭藝人同歡；在滿月圓、墾丁、池南國家森林遊樂區更有闖關活動，可獲得各場域限定又限量的森林小禮！

▲東勢林業文化園區。　圖：農業部林業及自然保育署－台中分署／提供
▲東勢林業文化園區。　圖：農業部林業及自然保育署－台中分署／提供

木育手作 做點蛇麼添喜氣

長達9天春節連假，想要逃離沙發，動一動手腳，可以來到大雪山、八仙山、池南國家森林遊樂區，由國家森林志工帶領木育DIY活動，透過木材手作，體驗森林的溫度；屏東林後四林平地森林園區更有時下最熱門的鹿角蕨上板活動，把森林綠意帶回家；在苗栗火炎山生態教育館辦理石虎燈籠手作課程，超前部署您專屬元宵節花燈。

▲雙流國家森林遊樂區。　圖：農業部林業及自然保育署－屏東分署／提供
▲雙流國家森林遊樂區。　圖：農業部林業及自然保育署－屏東分署／提供

精彩影展 看點蛇麼真知性

關心自然生態，喜歡森林的你，一定不能錯過林業保育署與野望影展在羅東林業文化園區、火炎山生態教育館、嘉義觸口自然教育中心合作舉辦的精采生態影展，透過觀賞深度的自然紀錄片，認識大自然的奇妙與美好，以獨特視角展望新年，啟發人們對自然保育的熱忱；屏東林後四林平地森林園區邀請蛇類專家帶領民眾認識蛇類，更有美術老師帶領大家以蛇類為主題，搭配自然素材，創作蛇年春聯。

▲林後四林平地森林園區。　圖：農業部林業及自然保育署－屏東分署／提供
▲林後四林平地森林園區。　圖：農業部林業及自然保育署－屏東分署／提供

五感體驗 身體蛇麼都健康

走入森林讓感官放鬆，除了減輕壓力，更可以改善免疫力，增進健康，春節期間，屏東林後四林平地森林園區的療癒樂器、瑜珈冥想課程，讓大家在森林環境中，放鬆平時緊繃而焦慮的身心；調香體驗活動可嗅聞到多款特殊在地氣味，把調製後的芳香帶回家，體驗島嶼植物的療癒力；知本國家森林遊樂區的夜訪活動，讓你漫步靜謐知本森林，仰望璀璨星空，體驗森林帶來的療癒能量。

步道挑戰 蛇清氣爽迎新年

林業保育署轄管133條自然步道，座落在臺灣自然山林中，無論是輕鬆的森林漫遊，還是挑戰自我的登山路線，都能讓遊客感受到大自然的魅力。觀察步道旁興盛繁茂的物種生命之舞或欣賞美麗的風景，讓每一位遊客在大自然中找到屬於自己的充電角落，洗去過往的疲累，展開全新的一年。

林業保育署特別提醒，「除夕」當天各森林育樂場域，僅阿里山國家森林遊樂區、檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；八仙山國家森林遊樂區休園但住宿山莊開放入住；其餘場域則休園1天。 林業保育署各森林育樂場域詳細活動與大眾運輸接駁資訊，請至林業保育署春節連假期間活動資訊網頁查詢。詳細春節假期開休園情形及各園區管制措施，請至「台灣山林悠遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

春節 森林遊樂區 連假

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

八仙山櫻花已綻2成 春日茶席五感全開品味山林美景

八仙山森林遊樂區山櫻花開花約2成 櫻花之約下月8日登場

藤枝森林遊樂區配合聯外道路復建工程 休園至年底

林業保育署員工駕車違規 騎士身亡父提國賠遭駁

相關新聞

櫻花控看過來！ 旅天下帶你解鎖「5大日韓賞櫻秘境」

迎接春天即將到來，旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）推出東北亞賞櫻行程，鎖定日本、韓國兩大賞櫻熱門地點，並加碼布局日本北海道函館及韓國聞慶、清州、忠州、濟州市等2、3線城市賞櫻產品，展現更具特色的櫻花體驗。.......

迎接最接近城市的雲海曙光　入住龍眼森林感受百年農業

進入台南市東方與都市燈火若即若離的淺山地區，是一個充滿視覺震撼的神秘境地，適合駕著電動車，小心翼翼莫要驚擾侏羅紀遺留下來的月世界，拜訪全台海拔最低的雲海觀日聖地，登上返璞歸真的仙湖農場進行產地直送餐桌農村廚房體驗，投宿充滿歡笑的趣淘漫旅，低碳小旅行處處皆驚喜。

乙巳年迎新春 森林育樂場域「蛇」麼都好玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】乙巳蛇年即將到來，為迎接2025年春節連假，農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、生態教育館、林業文化園區等森林育樂場域，舉辦系列春節活動，

菊島直飛韓國第一遭 可依航空＋旅行社聯手嘉惠澎湖旅人

可依航空與旅行社推出韓國「澎湖－清州」限期包機航線，計劃於2025年１月出發，規劃5天與6天兩種行程。以澎湖馬公機場直飛韓國清州機場的操作手法，替旅客省去中途轉機的程序，除了提供旅遊交通的便利性，也讓不少澎湖旅客讚嘆原來出國旅遊竟如此輕鬆。

「高雄－馬祖」直飛包機第三階段啟動　「機+酒」4日自由行9900起

【旅奇傳媒/編輯部報導】由連江縣政府積極推動的高雄－馬祖直飛包機，即將進入第三階段營運。為進一步推動該航線及馬祖旅遊市場的發展，易飛旅遊於日前在高雄寒軒國際大飯店舉辦了「高雄－馬祖直飛包機同業產品及策

東部人春節衝！全台佔地最大「休閒農場」免費入園 加碼「鄉親優惠票」一人可買4張 拍爆歐風花園、和可愛動物療癒互動

新年走春有譜了！全台佔地面積最大的花蓮「休閒農場」推出春節門票優惠，除了有秀身分證享「鄉親票價」外，還有「免費入園」的福利，能夠暢遊歐風花園美拍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。