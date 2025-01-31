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回顧2024「話題新開店」！特搜「6個爆夯新店」必訪　「這家」最狂一年連開4門市

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各來源
圖／各來源

回顧2024一整年的話題新開店！美國及韓國的超強炸雞相繼登台展店，日本夯牌們也跟著跨足開設台灣首店，以下是udn小編精選了「2024年6個熱門話題新店」，還沒探店過的記得抄筆記，找時間踩點打卡一波。

⬤ Popeyes Chicken

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

美國厲害炸雞「Popeyes」於2024年5月來台，首間台灣門市插旗台北車站，接連在大巨蛋商圈、台北101 B1美食廣場及公館商圈，一年內開展四家店，皆吸引大批人潮朝聖嘗鮮。

⬤ BHC Chicken

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

韓國炸雞始祖「BHC Chicken」在韓國擁有超過2千家門市，登台首個據點落腳大巨蛋地下街「遠東Garden City花園綠廊」B2，免飛韓國就能享用韓劇千頌伊同款炸雞。

⬤ 鳥貴族

圖／鳥貴族提供
圖／鳥貴族提供

日本連鎖平價串燒居酒屋「鳥貴族」相繼在新光三越台北南西、信義商圈ATT 4 FUN開設分店，主打平價、多樣化的串燒及鐵板料理、炸物等，是不少哈日族飽口福的愛店。

⬤ NO COFFEE

圖／NO COFFEE Taiwan粉專
圖／NO COFFEE Taiwan粉專

日本福岡人氣咖啡「NO COFFEE」台灣首店進駐新光三越台北南西，裝潢風格以灰色混凝土搭配黑白色調，簡約不失格調，其各式的美味可頌與高顏值飲品經常洗版IG。

⬤ 玉里橋頭臭豆腐

玉里橋頭臭豆腐。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
玉里橋頭臭豆腐。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

勇奪美食節目《夜市王》第一名臭豆腐！花蓮排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」繼北上插旗基隆後，直奔台北大直再設分店，酥脆多汁豆腐與泡菜、特調醬汁的組合令人一吃回味。

⬤ 大創旗艦店

圖／大創提供
圖／大創提供

全台最大「大創旗艦店」進駐明曜百貨9F，不僅有DAISO大創，還有Standard Products、THREEPPY等共3品牌能一次逛足，免花機票錢也能大買特買。

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BHC炸雞 串燒 台北大巨蛋 咖啡 夜市 新光三越 炸雞 臭豆腐

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