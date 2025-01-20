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「高雄－馬祖」直飛包機第三階段啟動　「機+酒」4日自由行9900起

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易飛旅遊於日前舉辦說明會，宣布高雄－馬祖直飛包機第三階段即將於2月啟動（圖為馬祖南竿津沙聚落）。　圖：shutterstock／來
易飛旅遊於日前舉辦說明會，宣布高雄－馬祖直飛包機第三階段即將於2月啟動（圖為馬祖南竿津沙聚落）。　圖：shutterstock／來

【旅奇傳媒/編輯部報導】由連江縣政府積極推動的高雄－馬祖直飛包機，即將進入第三階段營運。為進一步推動該航線及馬祖旅遊市場的發展，易飛旅遊於日前在高雄寒軒國際大飯店舉辦了「高雄－馬祖直飛包機同業產品及策略說明會」，吸引了30餘間旅行社及80多位旅遊同業代表踴躍出席，未來也讓更多旅客可透過高雄－馬祖直飛包機的便捷往返兩地。

▲華信航空營業部南區客運組莊淵清主任出席說明會，並為現場來賓抽出高馬來回機票大獎。　圖：易飛網國際旅行社／提供
▲華信航空營業部南區客運組莊淵清主任出席說明會，並為現場來賓抽出高馬來回機票大獎。　圖：易飛網國際旅行社／提供

第三階段包機計畫在2025年2月啟動，航班持續由華信航空執飛、易飛旅遊獨家包機，共計6個班次：02/08（六）、02/12（三）、02/15（六）、02/19（三）、02/22（六）、02/26（三），提供每週穩定的往返航班及旅遊服務，讓旅客免去搭高鐵再轉搭飛機的舟車勞頓，讓原本需要至少4小時的兩地交通時間，縮短到僅需1小時50分鐘即可到達，大大提升了高雄鄉親前往馬祖的旅遊意願。

▲易飛旅遊張瑞琳副總經理，為現場來賓抽出十位單程機票獎品。　圖：易飛網國際旅行社／提供
▲易飛旅遊張瑞琳副總經理，為現場來賓抽出十位單程機票獎品。　圖：易飛網國際旅行社／提供

於此同時，深耕馬祖多年且成功營運「南北之星」快輪及前兩階段包機的易飛旅遊，把握市場需求，此次第三階段包機也推出了更為豐富的旅遊商品，包括「南、北竿+大邱島四日」行程，02/12、02/19每週三出發，售價$13,500起（含稅）；「南、北竿+東引五日」行程，02/08、02/15、02/22每週六出發，售價$15,900起（含稅）。此外，還有四日、五日售價$9,900起的「機+酒」自由行商品，滿足旅客靈活需求。

▲高雄旅遊同業共同交流、探討高雄－馬祖航線的未來發展，攜手推動兩地市場新契機。　圖：易飛網國際旅行社／提供
▲高雄旅遊同業共同交流、探討高雄－馬祖航線的未來發展，攜手推動兩地市場新契機。　圖：易飛網國際旅行社／提供

同時提供機票銷售服務，為高雄、馬祖兩地商務差旅、返鄉等需求提供便利，也為高雄消費者創造更為多元及豐富的旅遊商品選擇，讓高雄鄉親能輕鬆體驗馬祖的自然之美與文化魅力。 本次說明會現場氣氛熱烈，多家旅行社在活動中表示，高雄直飛馬祖的包機服務不僅縮短了交通時間，還為南部旅遊市場注入了新的活力，未來將積極推廣包機相關產品，與易飛旅遊攜手開拓市場，實現合作共贏，也讓遊客有更多旅遊行程可以選擇。更多高雄－馬祖直飛包機行程資訊，可於「易飛旅遊」官網查詢。

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